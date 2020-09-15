Крупная IT-компания «прорабатывает план» частичной релокации

Источник материала: Onliner

Основатель и генеральный директор Appodeal Павел Голубев сообщил на своей странице в Facebook о планах по открытию нового офиса и частичной релокации минской команды в другую страну.

Павел отметил, что более двух лет назад объявил о намерении Appodeal вступить в Парк высоких технологий. Гендиректор компании переехал в Минск и инвестировал здесь в развитие своего бизнеса. Среди достижений — компания выросла более чем в два раза и генерирует выручку, превышающую $100 млн в год. Многих людей для минского офиса релоцировали из Украины и России.

Внутренний опрос среди сотрудников Appodeal, по словам Павла, показал: подавляющее их число боятся за свою свободу, здоровье и жизнь, опасаются повторения ситуации с PandaDoc и настаивают на переносе офиса из Беларуси. Павел заявил, что разделяет «тревогу и страх» за происходящее в Беларуси.

Все это и нестабильный интернет «не позволяют в полной мере эффективно делать свою работу»:

— Многие ребята, которых мы с таким трудом собирали в Минске из разных стран, уже уехали из Минска и перешли на удаленную работу, что также негативно сказывается на нашей производительности.

Appodeal уже начала прорабатывать план по частичной релокации из Минска в другую страну — вероятно, в Евросоюз. Среди возможных вариантов Павел отметил Польшу.

Appodeal основана в 2015 году. Компания занимается разработкой продуктов для монетизации мобильных приложений.