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Пьяный водитель столкнулся с мотоциклом, мотоциклист погиб. СК устанавливает очевидцев аварии под Минском

15.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следователи устанавливают очевидцев смертельного ДТП в Минском районе. Авария произошла 22 августа на дороге между Паперней и Радошковичами. Автомобиль Toyota столкнулся с мотоциклом Honda, мотоциклист в результате погиб.

По имеющимся данным, 22 августа около 17:00 62-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Паперня — Радошковичи в направлении городского поселка Радошковичи Минского района.

— Он совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом Honda. В результате произошедшего 39-летнему мотоциклисту причинены телесные повреждения, от которых он скончался, — сообщили в Следственном комитете.

Пьяный водитель столкнулся с мотоциклом, мотоциклист погиб. СК устанавливает очевидцев аварии под Минском

В отношении водителя Toyota расследуется уголовного дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В СК проинформировали, что по результатам проведенного освидетельствования в крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,42 промилле.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего по телефонам +375 (17) 219-09-04, +375 (29) 716-73-35.

 
 
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Следователи устанавливают очевидцев смертельного ДТП в Минском районе. Авария произошла 22 августа на дороге между Паперней и Радошковичами. Автомобиль Toyota...
 
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