Защитник «Гамбурга» Тони Ляйстнер набросился на фаната и сбил его с ног после поражения в матче Кубка Германии против дрезденского «Динамо».

Ugly scenes in the DFB-Pokal as Hamburg defender Toni Leistner angrily confronts a fan in the stands