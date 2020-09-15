ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штаб Трампа разместил в предвыборной рекламе «Поддержите наши войска» российские истребители

15.09.2020 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа выпустил рекламные плакаты с надписью «Поддержите наши войска». Однако оказалось, что на постере размещено изображение российских самолетов. Об этом пишет Politico.


«Поддержи наши войска. Покажите свою поддержку». Источник: Politico

В рекламе изображены силуэты трех солдат, над которыми летит истребитель. Эта реклама транслировалась в Сети с 8 по 12 сентября.

Пьер Спрей, который участвовал в проектировании самолетов F-16 и A-10 для ВВС США, пришел к выводу, что самолет на плакате — «определенно МиГ-29». Он определил это на основании угла наклона хвоста самолета и его расположении, расстоянии между двигателями, а также туннеле между ними.

Директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов подтвердил, что это российские МиГ-29, а также сказал, что у солдата справа в рекламе в руках — автомат АК-74.

МиГ-29 был разработан во время холодной войны для противодействия американским F-15 и F-16. АК-74 — это автомат калибра 5,45 мм, разработанный в 1970 году советским конструктором Михаилом Калашниковым и принятый на вооружение вооруженных сил СССР в 1974 году.

Скорее всего, предвыборный штаб Трампа использовал стоковую фотографию, доступную на Shutterstock.com, под заголовком «Военные силуэты солдат и ВВС на фоне закатного неба». Автор снимка под ником BPTU указал, что он из Андорры. Журналисты попытались связаться с ним через Facebook, но ответа не получили.

Штаб Трампа также не ответил на запрос о комментарии.

Это не первый случай такого рода. Так, в октябре 2019-го член палаты представителей, республиканец Брайан Маст на своей странице в Twitter опубликовал поздравительный пост, приуроченный к очередной годовщине основания Военно-морских сил США. К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Погранкомитет РБ: На границе с Украиной застряли более 700 паломников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика