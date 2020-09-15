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Штаб Трампа разместил в предвыборной рекламе «Поддержите наши войска» российские истребители
Источник материала: Tut.by
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа выпустил рекламные плакаты с надписью «Поддержите наши войска». Однако оказалось, что на постере размещено изображение российских самолетов. Об этом пишет
В рекламе изображены силуэты трех солдат, над которыми летит истребитель. Эта реклама транслировалась в Сети с 8 по 12 сентября.
Пьер Спрей, который участвовал в проектировании самолетов F-16 и A-10 для ВВС США, пришел к выводу, что самолет на плакате — «определенно МиГ-29». Он определил это на основании угла наклона хвоста самолета и его расположении, расстоянии между двигателями, а также туннеле между ними.
Директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов подтвердил, что это российские МиГ-29, а также сказал, что у солдата справа в рекламе в руках — автомат АК-74.
Скорее всего, предвыборный штаб Трампа использовал стоковую фотографию, доступную на Shutterstock.com, под заголовком «Военные силуэты солдат и ВВС на фоне закатного неба». Автор снимка под ником BPTU указал, что он из Андорры. Журналисты попытались связаться с ним через Facebook, но ответа не получили.
Штаб Трампа также не ответил на запрос о комментарии.
Это не первый случай такого рода. Так, в октябре 2019-го член палаты представителей, республиканец Брайан Маст на своей странице в Twitter опубликовал поздравительный пост, приуроченный к очередной годовщине основания Военно-морских сил США. К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
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Эта реклама транслировалась в сети с 8 по 12 сентября.
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