Какие курсы евро и доллара выставили обменники

Источник материала: Tut.by

Курс продажи доллара банком ниже всего — 2,595 рубля, а евро — 3,084 рубля. На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, по данным на 10.53, курс евро вырос на 0,17% (до 3,0798 рубля), доллара — упал на 0,13% (до 2,5907 рубля), а российского рубля — снизился на 0,53% (до 3,4463 рубля). FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют выставили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,595 рубля (Технобанк и Абсолютбанк), 2,596 рубля (БСБ Банк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Франсабанк, РРБ-Банк, БСБ Банк — 2,59 рубля.

Курс продажи банком евро выше всего в Цептер Банке — 3,13 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,084 рубля, Технобанке — 3,085 рубля.

Евро сдавать выгоднее всего в Paritetbank и БСБ Банк — 3,079 рубля.