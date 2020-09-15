В Мостовском районе пьяный бесправник на Saab врезался в дерево: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла ночью 15 сентября в Мостовском районе, сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, 35-летний водитель Saab ехал по трассе Мальковичи — Синевичи — Новоселки. На 8-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимацию. Его пассажира с закрытым переломом голени доставили в хирургическое отделение.





Выяснилось, что водитель был пьян и не имел права управления автомобилем.