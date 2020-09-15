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В Мостовском районе пьяный бесправник на Saab врезался в дерево: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла ночью 15 сентября в Мостовском районе,
По информации инспекторов, 35-летний водитель Saab ехал по трассе Мальковичи — Синевичи — Новоселки. На 8-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимацию. Его пассажира с закрытым переломом голени доставили в хирургическое отделение.
Выяснилось, что водитель был пьян и не имел права управления автомобилем.
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Водитель получил серьезные травмы, он в реанимации.
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