ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мостовском районе пьяный бесправник на Saab врезался в дерево: пострадали два человека

15.09.2020 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла ночью 15 сентября в Мостовском районе, сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, 35-летний водитель Saab ехал по трассе Мальковичи — Синевичи — Новоселки. На 8-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимацию. Его пассажира с закрытым переломом голени доставили в хирургическое отделение.


Выяснилось, что водитель был пьян и не имел права управления автомобилем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Дроздов об акции у дома Ермошиной: Страшно не было, пока не появился ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика