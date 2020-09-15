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Суд вынес приговор пассажиру Infiniti, который в Борисове брызнул баллончиком в лицо водителю BMW
Источник материала: Tut.by
Пассажир Infiniti, который в Борисове брызнул газовым баллончиком в лицо водителю BMW, получил два года «домашней химии».
Напомним, происшествие случилось в апреле. Мужчина подошел к остановившемуся на красный сигнал светофора BMW, открыл водительскую дверь и
Нашли злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Мужчина пояснил, что таким способом решил проучить лихача: тот за несколько минут до инцидента, выезжая с АЗС, подрезал его авто и скрылся. За рулем Infiniti в этот момент находилась его жена, ей пришлось резко тормозить, в результате чего женщина сильно испугалась.
Как сообщает «
Приговор вступил в законную силу.
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Мужчина получил два года «домашней химии».
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