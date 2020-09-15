ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор пассажиру Infiniti, который в Борисове брызнул баллончиком в лицо водителю BMW

15.09.2020 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пассажир Infiniti, который в Борисове брызнул газовым баллончиком в лицо водителю BMW, получил два года «домашней химии».

Напомним, происшествие случилось в апреле. Мужчина подошел к остановившемуся на красный сигнал светофора BMW, открыл водительскую дверь и распылил газ в лицо водителю. Нападавший скрылся, а 22-летний пострадавший вызвал милицию.

Нашли злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Мужчина пояснил, что таким способом решил проучить лихача: тот за несколько минут до инцидента, выезжая с АЗС, подрезал его авто и скрылся. За рулем Infiniti в этот момент находилась его жена, ей пришлось резко тормозить, в результате чего женщина сильно испугалась.

Как сообщает «МЛЫН.BY» со ссылкой на помощника прокурора Татьяну Куркович, суд Борисовского района признал 44-летнего мужчину виновным в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Законом об амнистии борисовчанина освободили от наказания на год.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ИТ-компания Appodeal рассматривает частичную релокацию минской команды в другую страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика