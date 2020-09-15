Суд вынес приговор пассажиру Infiniti, который в Борисове брызнул баллончиком в лицо водителю BMW

Источник материала: Tut.by

Пассажир Infiniti, который в Борисове брызнул газовым баллончиком в лицо водителю BMW, получил два года «домашней химии».

Напомним, происшествие случилось в апреле. Мужчина подошел к остановившемуся на красный сигнал светофора BMW, открыл водительскую дверь и распылил газ в лицо водителю . Нападавший скрылся, а 22-летний пострадавший вызвал милицию.

Нашли злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Мужчина пояснил, что таким способом решил проучить лихача: тот за несколько минут до инцидента, выезжая с АЗС, подрезал его авто и скрылся. За рулем Infiniti в этот момент находилась его жена, ей пришлось резко тормозить, в результате чего женщина сильно испугалась.

Как сообщает « МЛЫН.BY » со ссылкой на помощника прокурора Татьяну Куркович, суд Борисовского района признал 44-летнего мужчину виновным в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Законом об амнистии борисовчанина освободили от наказания на год.

Приговор вступил в законную силу.