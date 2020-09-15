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Разбираетесь ли вы в названиях болезней (сложных и не очень)? Проверьте себя в медицинском тесте

15.09.2020 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает серию медицинских тестов. На этот раз предлагаем проверить, как хорошо вы знаете (или интуитивно чувствуете) названия различных заболеваний. Гарантируем: будет над чем поломать голову.

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HEALTH.TUT.BY продолжает серию медицинских тестов. На этот раз предлагаем проверить, как хорошо вы знаете (или интуитивно чувствуете) названия различных заболеваний....
 
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