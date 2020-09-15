|
Разбираетесь ли вы в названиях болезней (сложных и не очень)? Проверьте себя в медицинском тесте
Источник материала: Tut.by
HEALTH.TUT.BY продолжает серию медицинских тестов. На этот раз предлагаем проверить, как хорошо вы знаете (или интуитивно чувствуете) названия различных заболеваний. Гарантируем: будет над чем поломать голову.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
HEALTH.TUT.BY продолжает серию медицинских тестов. На этот раз предлагаем проверить, как хорошо вы знаете (или интуитивно чувствуете) названия различных заболеваний....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)