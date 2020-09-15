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ИТ-компания Appodeal рассматривает частичную релокацию минской команды в другую страну

15.09.2020 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Cооснователь и СЕО ИТ-компании Appodeal Павел Голубев сообщил на своей странице в Facebook, что после последних событий в Беларуси организация начала прорабатывать план открытия нового офиса и частичной релокации минской команды.


Фото: из личного архива Павла Голубева / Facebook

«Чуть больше чем два года назад я объявил о намерениях Appodeal вступить в ПВТ в Беларуси, — написал Павел Голубев — Я уехал из Сан-Франциско и почти два года провел в Минске, инвестируя в развитие нашего бизнеса в этом городе. Мы релоцировали кучу людей из России и Украины, стали одним из лучших работодателей на белорусском рынке, а сама компания за эти два года выросла больше, чем в два раза и сегодня генерирует рекордную выручку — больше 100 миллионов долларов в год.

Сегодня мы подвели итоги внутреннего опроса. Подавляющее число наших сотрудников в Минске:

  • боятся за свою свободу, здоровье и жизни;
  • боятся репрессий, как это происходит в PandaDoc;
  • настаивают на том, чтобы компания перенесла офис из Беларуси.

Я тоже испытываю тревогу и страх перед тем, что происходит в Беларуси.

Кроме того, нестабильный интернет и демотивированная команда не позволяют нам в полной мере эффективно делать свою работу. Многие ребята, которых мы с таким трудом собирали в Минске из разных стран, уже уехали из Минска и перешли на удаленную работу, что также негативно сказывается на нашей производительности.

В связи с этим мы начали прорабатывать план об открытии нового офиса и частичной релокации нашей команды из Минска в другую локацию, вероятно, в одну из стран Евросоюза».

Компания Appodeal специализируется на разработке программных продуктов в сфере монетизации мобильных приложений. Россиянин Павел Голубев запустил ее в 2014 году — вначале как внутренний сервис для компании-издателя игр Alfa Production, а затем как отдельный проект. Как говорится на сайте фирмы, «вскоре мы осознали, что на рынке нет платформы, которая в первую очередь защищала бы интересы паблишеров. В 2014 году мы выпустили бета-версию платформы, а в 2015 состоялся публичный релиз».

Сейчас в компании работают более ста человек, головной офис находится в Сан-Франциско, также есть офисы в Барселоне и Минске. О приходе в Беларусь Павел Голубев заявил в марте 2018 года.

По данным Crunchbase, со времени своего основания Appodeal привлек 11,5 млн долларов инвестиций.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом СЕО ИТ-компании Appodeal Павел Голубев сообщил на своей странице в Facebook.
 
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