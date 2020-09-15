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ИТ-компания Appodeal рассматривает частичную релокацию минской команды в другую страну
Источник материала: Tut.by
Cооснователь и СЕО ИТ-компании Appodeal Павел Голубев сообщил на своей странице в
«Чуть больше чем два года назад я объявил о намерениях Appodeal вступить в ПВТ в Беларуси, —
Сегодня мы подвели итоги внутреннего опроса. Подавляющее число наших сотрудников в Минске:
Я тоже испытываю тревогу и страх перед тем, что происходит в Беларуси.
Кроме того, нестабильный интернет и демотивированная команда не позволяют нам в полной мере эффективно делать свою работу. Многие ребята, которых мы с таким трудом собирали в Минске из разных стран, уже уехали из Минска и перешли на удаленную работу, что также негативно сказывается на нашей производительности.
В связи с этим мы начали прорабатывать план об открытии нового офиса и частичной релокации нашей команды из Минска в другую локацию, вероятно, в одну из стран Евросоюза».
Компания Appodeal специализируется на разработке программных продуктов в сфере монетизации мобильных приложений. Россиянин Павел Голубев запустил ее в 2014 году — вначале как внутренний сервис для компании-издателя игр Alfa Production, а затем как отдельный проект. Как
Сейчас в компании работают более ста человек, головной офис находится в Сан-Франциско, также есть офисы в Барселоне и Минске. О приходе в Беларусь Павел Голубев
По
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Об этом СЕО ИТ-компании Appodeal Павел Голубев сообщил на своей странице в Facebook.
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