Манхэттенский фестиваль короткометражного кино в Минске: когда пройдет и что покажут

В Минске с 24 сентября по 31 октября пройдет ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражного кино Manhattan short. Беларусь в 12-й раз присоединится к зрителям в 400 городах, чтобы вместе посмотреть работы кинематографистов со всего мира. «Паважаныя беларусы, у гэтай праграме вы ўбачыце тое, што хвалюе нас сёння!» — так организаторы презентуют фестиваль.
В программе принимают участие девять короткометражных фильмов из Австралии, США, Израиля, Палестины, Македонии, России, Финляндии, Ирана и Франции. Фильмы-финалисты были отобраны из 971 заявки из 54 стран. Многие картины были участниками и победителями международных фестивалей. Все финалисты Manhattan short автоматически получают квалификацию на «Оскар».
На каждой площадке каждый зритель получает карточку для голосования и выбирает победителя в номинации «Лучший фильм» и «Лучший актер». Даты фестиваля — с 24 сентября по 31 октября. Победители фестиваля будут объявлены 1 ноября.
Какие короткометражки покажут?
«Безопасное пространство» — два детектива ведут допрос с пристрастием, стараясь запугать свидетеля полицейской коррупции.
«Палочка» — маленькая Ава хочет собаку, и на пути к своей мечте ее ничто не остановит.
«Экзамен» — в религиозной женской школе все ученицы под пристальным наблюдением, но, если отец велел, надо доставить клиенту запрещенный товар.
«Привет, Грей» — на грани между жизнью и смертью человек встречает своего старого пса, которого много лет назад он бессердечно бросил на улице.
«Белый глаз» — молодой человек находит свой давно украденный велосипед, но, чтобы его вернуть, ему придется заплатить куда большую цену, чем он ожидал.
«Наклейка» — Деян попадает в бюрократическую ловушку, которая на все сто процентов проверяет его решимость быть ответственным отцом.
«Два мальчика» — тайная любовь толкает подростка на нестандартное признание и приводит к непредсказуемым последствиям.
«Маэстро» — лес. Полнолуние. За дирижерский пульт встает белка, и сводный лесной оркестр исполняет хор из оперы Беллини «Норма».
«Подарок» — подарок на годовщину свадьбы выбран, надо только забрать его на Западном берегу Иордана. Но дорога за покупками лежит через границу, солдат и блокпосты.
Общая продолжительность — 2 часа 20 мин. Фильмы будут транслироваться на языке оригинала с субтитрами. Полное расписание Manhattan short ищите здесь.