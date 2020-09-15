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Манхэттенский фестиваль короткометражного кино в Минске: когда пройдет и что покажут

15.09.2020 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске с 24 сентября по 31 октября пройдет ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражного кино Manhattan short. Беларусь в 12-й раз присоединится к зрителям в 400 городах, чтобы вместе посмотреть работы кинематографистов со всего мира. «Паважаныя беларусы, у гэтай праграме вы ўбачыце тое, што хвалюе нас сёння!» — так организаторы презентуют фестиваль.

В программе принимают участие девять короткометражных фильмов из Австралии, США, Израиля, Палестины, Македонии, России, Финляндии, Ирана и Франции. Фильмы-финалисты были отобраны из 971 заявки из 54 стран. Многие картины были участниками и победителями международных фестивалей. Все финалисты Manhattan short автоматически получают квалификацию на «Оскар».

На каждой площадке каждый зритель получает карточку для голосования и выбирает победителя в номинации «Лучший фильм» и «Лучший актер». Даты фестиваля — с 24 сентября по 31 октября. Победители фестиваля будут объявлены 1 ноября.

Какие короткометражки покажут?

  • «Безопасное пространство» — два детектива ведут допрос с пристрастием, стараясь запугать свидетеля полицейской коррупции.
  • «Палочка» — маленькая Ава хочет собаку, и на пути к своей мечте ее ничто не остановит.
  • «Экзамен» — в религиозной женской школе все ученицы под пристальным наблюдением, но, если отец велел, надо доставить клиенту запрещенный товар.
  • «Привет, Грей» — на грани между жизнью и смертью человек встречает своего старого пса, которого много лет назад он бессердечно бросил на улице.

«Привет, Грей». Фото: manhattanshort.com
  • «Белый глаз» — молодой человек находит свой давно украденный велосипед, но, чтобы его вернуть, ему придется заплатить куда большую цену, чем он ожидал.
  • «Наклейка» — Деян попадает в бюрократическую ловушку, которая на все сто процентов проверяет его решимость быть ответственным отцом.
  • «Два мальчика» — тайная любовь толкает подростка на нестандартное признание и приводит к непредсказуемым последствиям.
  • «Маэстро» — лес. Полнолуние. За дирижерский пульт встает белка, и сводный лесной оркестр исполняет хор из оперы Беллини «Норма».
  • «Подарок» — подарок на годовщину свадьбы выбран, надо только забрать его на Западном берегу Иордана. Но дорога за покупками лежит через границу, солдат и блокпосты.

Общая продолжительность — 2 часа 20 мин. Фильмы будут транслироваться на языке оригинала с субтитрами. Полное расписание Manhattan short ищите здесь.

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Когда: с 24 сентября по 31 октября
Где: Дворец Республики, «Falcon Club Бутик Кино», VOKA CINEMA by Silver Screen, Silver Screen ТРЦ Galileo
Сколько: от 12 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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В Минске с 24 сентября по 31 октября пройдет ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражного кино Manhattan short. Беларусь в 12-й раз присоединится к зрителям в 400...
 
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