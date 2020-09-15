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"Учимся жить в мире и согласии": в школах Беларуси – новый факультатив

15.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Программу факультативных занятий "Учимся жить в мире и согласии" для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений утвердили в Беларуси. Соответствующее постановление размещено на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Учебная программа факультатива утверждена постановлением министерства образования Беларуси №204 от 15 июля 2020 года. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Программа рассчитана на 68 учебных часов (по 17 в каждом классе) и, по мнению составителей, предоставляет широкие возможности для творческой деятельности классного руководителя, социального педагога и психолога.

"Потребность в данных занятиях в настоящее время определяется расширением самостоятельности учащихся в различных сферах (...), возникновением у учащихся чувства взрослости, часто не совпадающего с реальным процессом взросления (...), стремлением несовершеннолетних утвердить себя, заявить о себе через активные действия (...), наиболее часто совершаемыми противоправными действиями", – сказано в постановлении.

Отмечается также, что зачастую нравственное осуждение взрослыми противоправных действий подростков является для них неубедительным, из-за чего необходима "дегероизация, разоблачение конкретных носителей противоправной психологии и практики, возвышение в глазах учащихся в качестве образца для подражания тех, кто охраняет правопорядок, жизнь, здоровье и покой граждан".

Чему будут учить?

На занятиях школьников намерены познакомить с основными правами и обязанностями граждан Беларуси, некоторыми нормами современного законодательства; расскажут еще о принятых в обществе правилах поведения, основных общечеловеческих ценностях и не только.

Программа факультативных занятий "Учимся жить в мире и согласии" размещена на Минском городском методическом портале. Согласно содержанию учебного материала, на первом занятии со школьниками станут говорить о современной Беларуси, Конституции, нравственном содержании понятия "гражданин" и не только.

В ходе следующих уроков коснутся таких тем, как право человека на жизнь и охрану здоровья, человеческое достоинство, социальные нормы, конфликты между людьми и т.д. Отмечается также, что во время практических занятий возможны встречи школьников с правоохранителями, юристами, представителями детской общественности и другими специалистами.

 
Теги: Минск
 
 
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На занятиях школьников намерены познакомить с основными правами и обязанностями граждан Беларуси, а также рассказать им о принятых в обществе правилах поведения.
 
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