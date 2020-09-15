Цепкало сказал о готовящихся документах для привлечения Лукашенко в суде Гааги

Источник материала: Ежедневник

Незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало разместил ролик на своем ютуб-канале. Он сообщил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Лукашенко к ответственности в международном суде Гааги.

Речь идет о пытках и избиениях протестующих в первые дни антиправительственных протестов. Цепкало подчеркнул, что на данном этапе идет сбор свидетельств и показаний пострадавших участников протестов.

«У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, которые будут представлены в международном суде в Гааге», — сообщил политик. Его цитирует РБК.