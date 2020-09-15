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Цепкало сказал о готовящихся документах для привлечения Лукашенко в суде Гааги
15.09.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало разместил ролик на своем ютуб-канале. Он сообщил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Лукашенко к ответственности в международном суде Гааги.
Речь идет о пытках и избиениях протестующих в первые дни антиправительственных протестов. Цепкало подчеркнул, что на данном этапе идет сбор свидетельств и показаний пострадавших участников протестов.
«У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, которые будут представлены в международном суде в Гааге», — сообщил политик. Его цитирует РБК.
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Незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало разместил ролик на своем ютуб-канале. Он сообщил, что группа иностранных юристов готовит...
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