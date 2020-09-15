«Как я от вас устал». Адвокат рассказала, как прорывалась в РУВД, а ее не пускал «начальник»

Источник материала: KYKY

Многие беларуские юристы в легком ужасе и шоке от того, как «власть», «независимый суд» и силовики подрывают уважение к их профессии. Чтобы вы понимали, как сегодня приходится работать этим людям, мы публикуем рассказ управляющего партнера адвокатского бюро Verdict Екатерины Желтонога о том, как она пыталась пробиться к своим клиентам в РУВД после брутального разгона воскресного марша. Кстати, Екатерина – адвокат по корпоративным спорам и айти, но после выборов ей, как и многим другим юристам, пришлось переквалифицироваться, чтобы оказывать юридическую помощь всем, кому она нужна.

«По телефону Советский РУВД отвечал, что задержанных у них нет, а благодаря NEXTA мы точно знали, что они там есть. Родственники и друзья узнали своих по фото, сообщили нам, и я поехала.

Чтобы попасть внутрь РУВД после нескольких попыток диалога через домофон, пришлось просить книгу замечаний и предложений. Для убедительности я заранее сообщила дежурному, что снимаю наш разговор на видео. Минут через 15 за мной вышел сотрудник и меня пригласили внутрь. Руки мне побрызгали антисептиком, книгу вручили.

Попросила пригласить руководство. И на мое счастье рядом оказался замначальника РУВД (не так, это на его счастье он оказался рядом со мной). Виктор Иванович сходу сообщил, что разговаривать он со мной не хочет. Пришлось напомнить, что к нему не просто гражданин пришёл, а адвокат. Даже не так – АДВОКАТ! Поэтому он удостоил меня ещё несколькими предложениями:



1. Списки задержанных составляться не будут.

2. Все поедут на Окрестина и в Жодино.

3. Как я от вас устал и от этих вот всех людей.

Виктор Иванович, люди тоже много от чего устали. Не держите их на улице, не эскалируйте ситуацию. У входа родственники волнуются, фото людей, стоящих у стенки, уже во всех СМИ.

«Виктор Иванович, у меня 20 клиентов в вашем РУВД, пожалуйста, возьмите ордера и пригласите меня на составление протоколов. Виктор Иванович, пожалуйста, поступите как мужчина, запустите девушек в здание, холодно», – это я уже в спину уходящему Виктору Ивановичу говорила.

В это время заводили и уводили опять во внутренний двор ребят. Очень быстро. Думаю, что составляли протоколы. Без адвокатов. Написала жалобу о нарушении прав задержанных на защиту в книгу замечаний и предложений. Успела заметить, что нескольких девушек все же завели в здание. Надеюсь, что Виктор Иванович, как настоящий мужчина, не допустил, чтобы женщины мёрзли.

Примерно в 21.40 выехали два автозака: на Окрестина и в Жодино. Ожидающие так и не узнали, там ли их родные и друзья».