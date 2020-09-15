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«Это был не суд, а лживый спектакль». Минчанке нарисовали 10 суток, хотя были железные доказательства ее невиновности

15.09.2020 11:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Журналист Клим Халецкий опубликовал в своем Facebook историю, которая в очередной раз доказывает – в Беларуси наступил правовой дефолт. Эта история о том, как судили девушку, но, кажется, «приговор» вынесли еще до начала судебного процесса. 

«Cегодня на Семашко,33 состоялось цирковое представление, в ходе которого Веронику Линдоренко осудили на 10 суток. Выйдет она примерно через неделю, так как уже три дня находится на Окрестина.

Это был не суд – это был лицемерный и лживый спектакль. У нас был толковый адвокат и два свидетеля. У нас была видеозапись всего процесса задержания: от действий неопознанных личностей в фойе суда до момента запихивания Ники в бусик без номеров.

На эти доводы нам ответили протоколом, в котором все было написано в мужском роде («гражданин Вероника Линдоренко совершил»), а также пузатым гоблином в милицейской форме и маске.

Мужичок путал абсолютно все. Он два раза сказал, что задержание было в 12:30 (по протоколу и показаниям в 10:30), судья даже была вынуждена его поправить. Он сказал, что девушки размахивали бело-черными флагами (перепутал, языка родного не знает). Сказал, что вообще весь день работал и точно ничего не помнит. Сказал, что видел момент задержания со 150 метров из окна машины. Даже на вопрос: «Знаете ли вы Веронику Линдоренко?», – он ответил, что не знает. Потом посмотрел в монитор и вспомнил, что определенно ее видел.

Ника подключалась по скайпу, интернет постоянно глючил и ее было плохо слышно. Судья попросила нас выйти, чтобы установить личность свидетеля в милицейской форме (что?). А на следующем заседании наш свидетель выступал под псевдонимом Уласик, а не Усик. На следующем заседании, через 30 минут!

А, ну и ещё, суд должен был пройти в течение 72 часов после задержания, прошёл он позже, но это никого не смутило.

Зато к судье (Татьяна Шотик) обращаются «Высокий Суд», она сидит в мантии на постаменте и люди встают при ее появлении. Ради этого спектакля суды и придумали, а вы тут про протоколы и законы.

Из хороших новостей: Ника выглядит здоровой, голос у нее бодрый и звонкий, сидела она в свитере, который мы передали. Они в одной камере с Ингой: читают книги и занимаются йогой. В конце Ника сказала: «Спасибо всем друзьям за поддержку». Так что спасибо всем, а особенно самой Нике. А Усики/Уласики/Шотики еще получат по заслугам». 

 
 
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Журналист Клим Халецкий опубликовал в своем Facebook историю, которая в очередной раз доказывает – в Беларуси наступил правовой дефолт. Эта история о том, как судили...
 
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