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Белорусам предлагают токены в евро под 8% годовых
Источник материала: Myfin
Что это значит?
Это второе размещение токенов «Открытой линии» на площадке Банка БелВЭБ. В ходе первого ICO компания уже привлекла через платформу более 1 млн долларов инвестиций. Обязательства по ним выполняются в срок и в полном объеме.
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На инвестиционной платформе Банка БелВЭБ Finstore.by с 14 сентября 2020 года доступны токены ООО Открытая линия в евро со ставкой дохода 8% годовых сроком на 4 года с...
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