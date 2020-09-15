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МВД подозревает Кондрусевича в незаконном получении гражданства Беларуси

15.09.2020 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Паспорт главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича был признан недействительным из-за проверки его принадлежности к белорусскому гражданству, однако самого гражданства нашей страны он лишен не был.

Об этом сообщил руководитель Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает tut.by.

«Он не лишен гражданства, так как по этому вопросу требуется вынесение заключения. Министерство внутренних дел просто в настоящее время проводит проверку его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации», - сказал Бегун.

Он сообщил, что проверка в отношении Тадеуша Кондрусевича была начата еще до его отъезда в Польшу, так что последовавшие события – запрет на въезд в Беларусь - всего лишь совпадение.

«Так получилось по совокупности обстоятельств. Процедура была чуть раньше начата (направление соответствующих запросов и так далее), а он в это время уехал. Нам было бы тоже выгоднее, если бы он был бы здесь», - утверждает глава департамента.

Алексей Бегун также сообщил, что соответствующее заявление от Тадеуша Кондрусевича уже получено и по нему будет дан подробный ответ.

«В МВД поступило заявление от Кондрусевича, оно сейчас находится на рассмотрении. Мы в ближайшее время обстоятельно информируем заявителя по всем нюансам соответствующей процедуры», - сообщил он.

Ранее Лукашенко заявил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.

«Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам неважно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», — сказал Лукашенко.

 
 
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Паспорт главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича был признан недействительным из-за проверки его принадлежности к белорусскому гражданству,...
 
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