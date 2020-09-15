Защита Максима Знака подала ходатайство о прекращении уголовного преследования

Источник материала: АФН

Защита члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Максима Знака подала ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский, передает БелаПАН.

Со стороны Знака, отметил адвокат, «отсутствовали призывы как таковые», а высказывания и комментарии в публичном пространстве никак не были направлены против национальной безопасности.

«Призывов к насильственным действиям Знак не осуществлял, а, напротив, разъяснял право, — подчеркнул Лаевский. — Уголовное преследование Знака — это преследование адвоката за осуществление профессиональной деятельности».

Он сообщил, что обвинение Знаку пока не предъявлено.

Максим Знак был задержан утром 9 сентября. Сейчас он находится в статусе подозреваемого в рамках дела по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По этому же делу в качестве подозреваемых проходят член президиума КС Мария Колесникова и ее адвокат Илья Салей.