Что за бред они несут? МВД выясняет: гражданин ли Беларуси Тадеуш Кондрусевич









Напомним, в конце августа главу белорусских католиков архиепископа Кондрусевича, который возвращался из Польши, белорусские пограничники не пустили в страну. Позже стало известно, что МВД Беларуси признало белорусский паспорт архиепископа недействительным.





Sputnik во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. "В настоящее время мы проводим проверку по двум аспектам - прекращения у него (Кондрусевича - Sputnik) иностранного гражданства после натурализации (в Беларуси). И второй аспект связан с возможным наличием у него гражданства другого государства", - сообщилво вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси





По он пояснил, что сам паспорт, который был выдан митрополиту Кондрусевичу, "нормальный, он по нему выезжал за границу, сейчас выясняется вопрос, гражданин Беларуси он или нет".





"Сейчас направлены запросы (по поводу гражданства Кондрусевича - Sputnik) в компетентные органы ряда стран", - сказал Бегун. При этом он не уточнил, в какие страны.





Вместе с тем Бегун сообщил, что личное обращение митрополита Кондрусевича МВД получило.





"Будет дан ответ на его личное обращение, которое мы получили. Оно будет рассмотрено в течение 15 дней, если не потребуется дополнительной проверки", - сказал начальник департамента.





Бегун пояснил, что ситуация с паспортом митрополита Кондрусевича - рядовой случай, если бы не его персоналия.





"Рядовой, обыкновенный случай. Это наша компетенция, мы пишем запросы в другие страны по поводу натурализации граждан. К примеру, в прошлом году мы провели более двух тысяч таких проверок, а в этом - более тысячи", - сказал Бегун.





В свою очередь, в МВД отметили, что после завершения проверки и поступления ответов на запросы будет инициировано принятие соответствующего решения на основании законодательства Республики Беларусь, в том числе и относительно возможности исключения из электронных ресурсов информации о признании недействительным белорусского паспорта.









Двойное гражданство

Как напомнили в МВД, Беларусь не признает двойного гражданства.





"Соответствующий закон говорит, что за гражданином Беларуси не признается гражданства другого государства. Если человек после натурализации, которая проведена в установленном прядке, приобрел гражданство другой страны, мы это гражданство не учитываем. Но за это мы его гражданства другого государства не лишаем. Процедуры утраты белорусского гражданства в связи с приобретением иностранного гражданства у нас нет", _ пояснили в МВД.





Вместе с тем, органы по гражданству и миграции в таких случаях проводят проверки, контролируют выход заявителя из другого гражданства. "Есть случаи, они не единичны, когда граждане, которые подали документы на натурализацию в Беларуси, не выходя из гражданства другого государства. Некоторые останавливают эту процедуру", - сказали в МВД.





Там также отметили, что в подобных случаях, как с митрополитом Кондрусевичем, граждане при получении белорусского гражданства, натурализации, могут сообщать недостоверные сведения о своей гражданской принадлежности.





Как сообщили информированные источники, белорусское гражданство митрополит Кондрусевич получил после 2015 года, также было соответствующее государственное решение по поводу его натурализации в Беларуси.





Как рассказали Sputnik в Минско-Могилевской митрополии, в настоящее время архиепископ Кондрусевич временно проживает под Белостоком. 13 сентября он посетил Литву, где в небольшом населенном пункте Шилува каждый год проходят мероприятия, посвященные Деве Марии.





В митрополии также сообщили, что ближайшее время "можно ожидать заявления Апостольской Нунциатуры по поводу ситуации с архиепископом Кондрусевичем".





Кондрусевич возглавляет белорусских католиков с 2007 года, он был назначен в Беларусь Папой Римским после смерти кардинала Казимира Свентека. До этого митрополит Кондрусевич почти 10 лет возглавлял католическую кафедру в Москве.