А судьи где? Появилось новое видео, как полковник Карпенков разбивает двери кафе

Константин Конопко за секунды до своего задержания, передает Еврорадио. Видео снял стартаперза секунды до своего задержания, передает









"Я до последнего не верил, что будет штурм, — пишет он в Facebook. — Все очень испугались, когда полетело стекло, когда наше убежище оказалось ловушкой".







