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А судьи где? Появилось новое видео, как полковник Карпенков разбивает двери кафе

15.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появилось новое видео того, как 6 сентября в Минске руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД полковник Николай Карпенков разбивает дверь кафе "O'Petit".

А судьи где? Появилось новое видео, как полковник Карпенков разбивает двери кафе
Видео снял стартапер Константин Конопко за секунды до своего задержания, передает Еврорадио.


"Я до последнего не верил, что будет штурм, — пишет он в Facebook. — Все очень испугались, когда полетело стекло, когда наше убежище оказалось ловушкой".
 
Теги: Минск
 
 
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Появилось новое видео того, как 6 сентября в Минске руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД полковник Николай...
 
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