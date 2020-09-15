Евродепутат: Лукашенко сжег все мосты. С такой психикой страной не руководят

Белсат Пятрас Ауштрявичюс, литовский депутат Европейского парламента, участник делегации по отношениям с Беларусью. Лукашенко профессионально раскручивает концепцию диалога, предложил дискуссию об изменении Конституции. Но не надо обманываться, этот диалог никуда не приведет, заявил в интервью, литовский депутат Европейского парламента, участник делегации по отношениям с Беларусью.





По словам политика, Светлана Тихановская – президент, которого выбрали люди, но подвижек в политической жизни Беларуси нет, режим держится, а жестокость силовиков нарастает. Что дальше?





Главное в интервью:





- Без сомнений Светлана Тихановская является избранным президентом. Настроение на улицах после выборов доказывает, что люди голосовали за нее.

Литовский евродепутат восхищается людьми, которые продолжают выходить на митинги, так как подвижки в общественной, политической жизни еще не заметны.





- Лукашенко меняет автомат на автомат, жестокость силовиков нарастает. Люди доведены до предела. Сегодня он видит качественно иную ситуацию, ведущую к кардинальным изменениям.





- Трудно говорить позитивно о позиции Евросоюза, хотя первые высказывания были частично правильными – прозвучало заявление, что выборы нелегитимны, что нужно остановить насилие, освободить политических заключенных.





Жозеп Боррель в конце концов заявил, что нужны новые выборы. Это неумение услышать людей на улице. Есть представительство ЕС в Но понадобилось три недели, чтобы глава дипломатии ЕСв конце концов заявил, что нужны новые выборы. Это неумение услышать людей на улице. Есть представительство ЕС в Минске . Почему понадобилось три недели?





- Второй вопрос – санкции. По какой-то причине с Лукашенко нужно вести диалог. Какой диалог с Мадуро? Может быть разговор с Макеем, но мы и так знаем, кого он представляет. Лукашенко не будет в списке – и это провал. Еще одно доказательство, что политика ЕС в отношении Беларуси ведет только к плохим результатам.





Поэтому надо отдать должное Беларуси, исправить ошибки, которые делались десятилетиями – в надежде на что-то, когда предлагали что-то за ничто. В Европарламенте есть много коллег, которые понимают ситуацию. Они сделают все, но будет ли этого достаточно – увидим.





- Лукашенко профессионально раскручивает концепцию диалога, предложил дискуссию об изменении Конституции. Мы все это знаем. Не надо себя обманывать, что этот диалог куда-то ведет. Диалог с Лукашенко был бы огромной ошибкой и остановкой на долгие годы.





- Беларусов хотят удержать в рабстве одного колхозника, и обязанность спецдокладчика – рассказать об этом. Беларусь – это не забытое государство без будущего. Это руководство без будущего. Бывший президент Лукашенко должен быть включен в санкционный список.





- Три главных слова для Беларуси сейчас – солидарность, помощь и санкции. Нужно до конца довести переходный процесс и довести до новых выборов. Беларусы должны из-за границы слышать, что они правы. Надо поддерживать настроения людей. Литва, как и другие страны, может консультировать, но решение примут беларусы.





- Литовский евродепутат желает Беларуси только добра. Экономическое сотрудничество имеет огромный потенциал. Он заинтересован в экономических связях. Но сначала – политические перемены.





- Не первый раз Пятрас Ауштрявичюс слышит угрозы от Лукашенко наказать Литву за ее позицию. Он воспринимает их всерьез, это может произойти. Но это принесет вред самой Беларуси. Сейчас транзит через Литву идеален, существуют конкурентные тарифы, так как важен не только транзит, но и стоимость продукта. Политик надеется, что с изменениями в Беларуси вернутся к нормальным экономическим отношениям.





- Лукашенко не напугает Литву армией, которую отправил на западную границу. Литва – член НАТО. Он имеет дело не только с Литвой. Нет никакого напряжения на границах.





У Литвы нет никакого особого военного статуса, но Вильнюс наблюдает. Если что, то ответ будет серьезный. Первой Литва не выстрелит, но ответит. И ответ может быть разный. Делая такие заявления, Лукашенко сжег все мосты. С такой психикой страной управлять невозможно. Это еще одно доказательство, что Лукашенко должен уйти.





- Лукашенко – не свободный политик. Ему подбрасывают варианты развития событий, и сценарии пишутся в Москве. Он залез в переговорную дыру с Россией, и вылезти из нее очень тяжело, поэтому он торгует государством, судьбами людей и суверенным будущим страны.





- Лукашенко не важен для Кремля, Кремлю важно иметь влияние на Беларусь. Все шаги Кремля по управлению ситуацией, посылка своих так называемых журналистов из «Russia Today», показывают, что империя стремится удержать статус-кво.





Лукашенко здесь – пассивный игрок. Та же ситуация с «вагнеровцами» это подтверждает. Лукашенко уже запутался, но настоящий сценарий лежит в Кремле. Поэтому Россия также несет ответственность за происходящее, за нарастание напряжения. Они должны понимать, что игра может привести к последствиям.





- Будет пленарная сессия по делу Беларуси в Брюсселе. Евродепутат надеется, что Светлана Тихановская также выступит. Политические группы в Европарламенте рассматривают кандидатов на Сахаровскую премию.





Беларусь является одним из коллективных кандидатов, которая может ее получить. Вся политическая оппозиция, бывшая и новая, все должны получить признание. Это результат действий не одного человека и не одного года.