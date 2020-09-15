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На «площади Перемен» брутальные задержания: жильцы пытались помешать силовикам закрасить мурал

15.09.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мурал с диджеями во дворе домов на улице Червякова и Сморговском тракте исчезал и появлялся уже 10 раз. В последний раз он был восстановлен сегодня утром. Но вскоре после этого во двор домов пожаловали силовики, чтобы вновь его уничтожить. Жильцы, вставшие на защиту стрит-арта, были брутально задержаны. Фото и видео опубликованы в чате жильцов.

На «площади Перемен» брутальные задержания: жильцы пытались помешать силовикам закрасить мурал

Задержания начались в ответ на вежливую просьбу жильцов к силовикам предъявить удостоверения.

— Мы просим вас представиться. Как только вы предъявите удостоверение — мы сразу же выполним требования сотрудника милиции. На данный момент вы неизвестные люди. Мы не сопротивляемся закону.

 
 
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Мурал с диджеями во дворе домов на улице Червякова и Сморговском тракте исчезал и появлялся уже 10 раз. В последний раз он был восстановлен сегодня утром. Но вскоре...
 
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