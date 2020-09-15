«Спасибо за службу». Россия отводит силовиков от белорусской границы (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера по итогам переговоров Путина с Лукашенко было объявлено о том, что Россия вернет к местам дислокации бойцов из резерва, сосредоточенного у белорусской границы. Сегодня в программе «60 минут» появились кадры, на которых показана загрузка силовиков в машины и движение колонны.