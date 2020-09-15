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«Спасибо за службу». Россия отводит силовиков от белорусской границы (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера по итогам переговоров Путина с Лукашенко было объявлено о том, что Россия вернет к местам дислокации бойцов из резерва, сосредоточенного у белорусской границы. Сегодня в программе
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Вчера по итогам переговоров Путина с Лукашенко было объявлено о том, что Россия вернет к местам дислокации бойцов из резерва, сосредоточенного у белорусской...
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