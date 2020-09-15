Microsoft подняла со дна океана дата-центр и сделала выводы

Источник материала: Onliner

В 2018 году компания Microsoft приступила к эксперименту: на дно Шотландского моря на глубину 35 метров отправили целый дата-центр. В огромной бочке были заключены 864 сервера и 27,6 петабайта данных. На днях бочку подняли на поверхность, эксперимент закончен и признан успешным — идея оказалась практичной, надежной и энергоэффективной.

Частота отказов подводного дата центра оказалась в восемь раз меньше по сравнению с аналогичным показателем для наземных центров обработки данных. Этот показатель очень важен, так как обслуживать сломанный сервер в герметичном контейнере на дне океана куда сложнее.

Microsoft отмечает, что на суше коррозия от кислорода и влажности, температурные колебания, а также удары и толчки от людей, которые заменяют сломанные компоненты — все это переменные, которые могут способствовать выходу оборудования из строя.



















