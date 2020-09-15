Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии ("Росгвардии") покинули приграничную территорию, видео их отъезда показали в эффире телеканала "Россия 24".

О договоренности Москвы и Минска сформировать резерв из числа российских правоохранителей президент России Владимир Путин сообщил в конце августа. По словам главы РФ, резерв не планировали использовать пока "экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ".

Помощь силовиков белорусской стороне так и не понадобилось. Колонна автобусов, а также автомобилей МАЗ и КАМАЗ с российскими военнослужащими покинула приграничную территорию.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что лидеры двух стран на переговорах в Сочи договорились, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии и выводит людей в места постоянной дислокации.

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