Российские военнослужащие прибыли в Беларусь для участия в учениях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в совместных тактических учениях, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

"Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации завершили передислокацию на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020", – уточнили в Минобороны.

Белорусские вооруженные силы на учениях будет представлять 38-ая отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада сил специальных операций.

Всего в практической части запланированных мероприятий будут участвовать около 1,5 тысячи военных, более 150 единиц авиационной, боевой и спецтехники. После завершения учений "Славянское братство-2020" российские десантники отправятся на места постоянной дислокации.

"Учение проводится в два этапа. Первая фаза предусматривает слаживание подразделений. Вторая, активная фаза, с практическим выполнением задач на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец, пройдет с 21 по 23 сентября", - рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Планируется, что в ходе совместной боевой учебы военные отработают такие вопросы, как борьба с терроризмом, обмен опытом организации спецдействий в ходе контртеррористических операций.

В Минобороны особое внимание обратили на тот факт, что "особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы".

Ранее белорусское оборонное ведомство сообщало, что в учениях на Брестском полигоне примут участие также военные из Сербии. Традиционно учение "Славянское братство" проводится при трехстороннем участии на территории каждой из стран раз в год по очереди.

Вместе с тем, руководство Сербии приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также западными партнерами. В министерстве обороны балканской республики это объяснили давлением на Белград, а также желанием сохранить нейтралитет.

При этом в пресс-службе Минобороны Беларуси рассказали ранее, что не получали уведомление от сербских коллег с отказом от участия в учениях и по-прежнему ждут их в Бресте.

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