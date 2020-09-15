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Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за резкого похолодания

15.09.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за похолодания, сообщил Гидромет.

"17 сентября (четверг) похолодает!" – говорится в сообщении. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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По прогнозу синоптиков, в четверг и пятницу почти по всей стране ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. При таком ветре возможны падения деревьев, обрывы линий связи и электропередачи, обрушение слабо укрепленных конструкций и кровель зданий. При этом, в четверг в целом ожидается теплая погода, даже ночью будет не холоднее +11..+18°С. Днем по юго-востоку Беларуси температура воздуха и вовсе поднимется +27°С .

В пятницу в стране похолодает. На улице будет не выше +15°С (по западу до +19°С). В выходные ожидаются первые ночные заморозки. Однако на следующей неделе тепло снова вернется в Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупредили о порывистом ветре, во власти которого в четверг и пятницу окажется почти вся страна.
 
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