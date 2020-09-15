Журналист «Коммерсанта» рассказал о «красной линии» Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

В «Коммерсанте» вышел материал журналиста Андрея Колесникова, который уже какое-то время находится в Минске и наблюдает за массовыми акциями протеста.

"14 сентября Владимир Путин в Сочи встретился с Александром Лукашенко и подтвердил, что Россия выделит Беларуси госкредит в 1,5 млрд долларов. А Александр Лукашенко так долго убеждал российского президента, что есть красная линия в отношениях с оппозицией, которую он так и не переступил, что специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников только гадает: а что же тогда была та линия, которую он переступил еще в начале августа? Тоже ведь оказалась красного цвета», - пишет Коммерсантъ .

Этой встрече придавалось преувеличенное значение (которого она, возможно, и не заслуживала). И особенно в Беларуси, пишет Колесников. По его словам, господин Лукашенко анонсировал, например, что поставит «жирную точку». «Трудно сказать, что он имел в виду (об этом всегда можно только догадываться), но похоже, он намекал, что после этой встречи разговор о любых протестах в Беларуси против него лично будет выглядеть странным или даже абсурдным», - пишет журналист.

Он напоминает, что оппозиция днем раньше, в воскресенье, провела масштабный «Марш героев» (в нем участвовало не меньше, а по всем признакам больше людей, чем в прошлые или позапрошлые выходные), результатом которого стали беспрецедентные задержания участников митинга и их прорыв к дачникам в коттеджный поселок Дрозды, которые, конечно, смолкли перед таким натиском, как и сами дачники. И даже милиция и ОМОН на некоторое время, кажется, потеряли дар речи.

Колесников, рассуждая о встрече президентов, пишет, что Путин снова поздравил Лукашенко с победой на выборах, хотя мог обойтись и без этого, ведь «выборы были давно, тем более такие, мягко говоря, спорные, к тому же и правда уже поздравлял».

Журналист пишет, что Путин давно не доверяет Лукашенко, и для этого есть причины.

«И вот не доверяющий ни секунды Александру Лукашенко Владимир Путин хочет поставить его в такие условия, когда не принять новую конституцию, за которой последуют досрочные президентские выборы, будет невозможно», - отмечает издание.

Но как замечено в «Коммерсанте», проблема в том, что гарантий все равно никаких. «Можно пытаться сколько угодно раз обложить этого человека его собственными словами (в хорошем скорее смысле), и может быть сколько угодно сказано, что досрочным выборам быть, а только в случае с Александром Лукашенко это все равно ни секунды не значит, что они и правда будут, – пишет Колесников. – Плюс ситуации — хотя бы в том, что господин Путин слишком хорошо понимает, с кем имеет дело (впрочем, с другой стороны, он уже давно это слишком хорошо понимает)».

Лукашенко о том, что происходит в Беларуси

Андрей Колесников приводит слова Лукашенко, который решил рассказать Путину во время встречи, что происходит «не то что даже в Беларуси, а в Минске по выходным».

«Я иногда так внимательно за этим наблюдаю… Не упрощаюсь (что бы это значило? — А. К.)… но с улыбкой смотрю: то у нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье — общий марш! Суббота-воскресенье… В эти дни… в обычные дни… страна живет обычной жизнью… Да и в субботу-воскресенье часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди, если у них есть желание, могли пройтись по этой части (как раз у участников «Женских маршей» и «Маршей героев» возникает желание пройтись, и они даже это желание, как правило, удовлетворяют, несмотря на то что у власти нет никакого желания удовлетворять эти желания: так было и в прошлую субботу, и в прошлое воскресенье. Это если говорить о полноте информации.— А. К.).

«Но главное,— продолжил Лукашенко, — это не переходить черту. Есть красная линия, это вам тоже хорошо знакомо (Владимир Путин понял, о чем он, и пару раз кивнул, энергично соглашаясь.— А. К.) и известно больше, чем мне… Вам пришлось эти линии в Чечне прежде всего чертить, когда вы стали совсем еще молодым президентом, я это помню…»

«То есть что, Александр Лукашенко сейчас уравнивал боевиков в Чечне с оппозицией в Беларуси? Про какую красную линию он говорил? Кто переходил эту линию 9–12 августа этого года, да не переходил, а перемахивал через нее? Даже в последнюю субботу, на «Женском марше», когда хватали девушек, к которым до этого почти весь месяц демонстративно не притрагивались (не желая ли не переходить красную линию? — А. К.) и бросали чуть ли не вверх ногами в автозаки — не о лихом ли пересечении красной линии все это было?", — задается вопросом российский журналист.

«Есть определенные красные линии, которые никто не имеет право переходить,— невозмутимо продолжал Александр Лукашенко.— Ну, пока эти красные линии никто не нарушал».

«Тут уж или «давайте перевернем эту страницу», или «никто не нарушал», - пишет Колесников.

Что происходило в Минске вечером 14 сентября?

Затем журналист пишет, что в тот же день, когда состоялась встреча Лукашенко и Путина в Сочи, он вышел прогуляться по улицам Минска.

«В Минске тоже начинало темнеть. Я вышел на улицу прогуляться, как предлагал Александр Лукашенко, по центру города или по крайней мере по его части. На площади Независимости было тихо. Только у костела сидели несколько девушек и пожилых женщин. Проблема была в том, что лица девушек были разрисованы в красно-белые флаги. И через несколько секунд я понял, что на самом деле именно это есть красная линия Александра Лукашенко. Если быть совсем уж точным — красно-белая», - пишет журналист.

И тут, по словам Андрея Колесникова, люди в балаклавах без опознавательных знаков быстро вышли из своего микроавтобуса и начали заталкивать туда девушек.

«— Ну зачем вы так?! — кричали им девушки.— Это наш город!

Пожилые женщины тоже стали кричать:

— А пьяницы по району ходят? Их не берете?! Только девчонок?! Вам что, премию за это платят?!

Вот это больше всего разозлило людей в балаклавах. Пожилую женщину тоже отправили в «бусик». И еще одну.

На площади осталась только Нина Багинская. Символ сопротивления (ну просто нарочно не придумаешь), она шла по площади с бело-красным флагом и повторяла:

— Я иду молиться! Я иду молиться!

Да, было за кого.

Но было и против кого».