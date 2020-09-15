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Абоненты жалуются на перерасход трафика в мессенджерах на «безлимитах». Как такое возможно?
Источник материала: Tut.by
Белорусские мобильные операторы предлагают абонентам так называемые «безлимиты на мессенджеры». Исходя из названия понятно, что при их активации основной интернет-трафик из тарифов расходоваться не должен. Но недавно часть пользователей столкнулась с непонятной проблемой — даже при таких безлимитах трафик якобы начал «утекать». Рассказываем, в чем может быть проблема и что говорят операторы.
В чем суть проблемы
По словам некоторых абонентов, проблема следующая: при активных платных услугах «безлимитов на мессенджеры» в Telegram основной трафик, предоставляемый каждому абоненту в соответствии с его тарифным планом, все равно продолжает расходоваться. В одном из профильных каналов в
Еще раз более простыми словами: вы — абонент одного из трех белорусских сотовых операторов. Согласно выбранному тарифу, в месяц вам предоставляется определенное количество интернет-трафика, который можно расходовать по вашему усмотрению на что угодно. Если юзер является активным пользователем мессенджеров и соцсетей, то этого трафика хватает не всегда.
Одно из решений — подключение дополнительной платной услуги, благодаря которой мессенджерами можно пользоваться безлимитно, без оглядки на остаток трафика, который гарантирован тарифным планом оператора. Но недавно как минимум в Telegram это схема якобы сломалась. Некоторые абоненты жалуются, что несмотря на активные платные «безлимиты на мессенджеры», трафик из тарифа по какой-то причине продолжает расходоваться.
С чем могут быть связаны затруднения
Начнем с главного: у каждого из мобильных операторов есть развернутые условия использования, регламентирующие основные положения предоставления «безлимитов на мессенджеры» (
В частности, у всех трех операторов в правилах использования сказано: «в случае технических неполадок, влияющих на распознавание интернет-трафика, доступ может осуществляться за счет включенного интернет-трафика в рамках тарифного плана или другого включенного интернет-трафика». А еще, например, безлимитный трафик может не задействоваться, если юзер использует VPN-соединение.
Что говорят сами операторы
Эти условия использования «безлимитов на мессенджеры» появились и применяются операторами уже не первый день. Почему о проблеме с Telegram — по крайней мере у части пользователей — заговорили только сейчас?
Мы обратились в пресс-службы А1, МТС и life:) с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Спросили, действительно ли есть такая проблема, и если есть, регламентируется ли она описанными выше выдержками из условий использования «безлимитов на мессенджеры».
Ответ оператора А1:
— В августе сервис Telegram
Данные особенности работы мессенджера обозначены в описании услуги на сайте A1 и регулируются порядком ее оказания. Ожидается, что при снятии ограничений со стороны сервиса Telegram корректное распознавание трафика будет восстановлено.
Во избежание дополнительных расходов на интернет-трафик при помегабайтной тарификации после расходования основного трафика компания A1 рекомендует подключить пакет «Безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с» (либо аналогичные пакеты на скорости 1 или 2 Мбит/с). Для выбора пакета и его подключения необходимо набрать USSD-запрос *135*7#, а затем «вызов».
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Разбираемся, в чем может быть проблема и что говорят операторы.
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