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Абоненты жалуются на перерасход трафика в мессенджерах на «безлимитах». Как такое возможно?

15.09.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские мобильные операторы предлагают абонентам так называемые «безлимиты на мессенджеры». Исходя из названия понятно, что при их активации основной интернет-трафик из тарифов расходоваться не должен. Но недавно часть пользователей столкнулась с непонятной проблемой — даже при таких безлимитах трафик якобы начал «утекать». Рассказываем, в чем может быть проблема и что говорят операторы.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

В чем суть проблемы

По словам некоторых абонентов, проблема следующая: при активных платных услугах «безлимитов на мессенджеры» в Telegram основной трафик, предоставляемый каждому абоненту в соответствии с его тарифным планом, все равно продолжает расходоваться. В одном из профильных каналов в Telegram утверждается, что проблеме около месяца.

Еще раз более простыми словами: вы — абонент одного из трех белорусских сотовых операторов. Согласно выбранному тарифу, в месяц вам предоставляется определенное количество интернет-трафика, который можно расходовать по вашему усмотрению на что угодно. Если юзер является активным пользователем мессенджеров и соцсетей, то этого трафика хватает не всегда.

Одно из решений — подключение дополнительной платной услуги, благодаря которой мессенджерами можно пользоваться безлимитно, без оглядки на остаток трафика, который гарантирован тарифным планом оператора. Но недавно как минимум в Telegram это схема якобы сломалась. Некоторые абоненты жалуются, что несмотря на активные платные «безлимиты на мессенджеры», трафик из тарифа по какой-то причине продолжает расходоваться.

С чем могут быть связаны затруднения

Начнем с главного: у каждого из мобильных операторов есть развернутые условия использования, регламентирующие основные положения предоставления «безлимитов на мессенджеры» (А1, life:), МТС). В них описываются случаи, при которых в неограниченный объем трафика «безлимитов на мессенджеры» не включается трафик из основного пакета.

В частности, у всех трех операторов в правилах использования сказано: «в случае технических неполадок, влияющих на распознавание интернет-трафика, доступ может осуществляться за счет включенного интернет-трафика в рамках тарифного плана или другого включенного интернет-трафика». А еще, например, безлимитный трафик может не задействоваться, если юзер использует VPN-соединение.

Что говорят сами операторы

Эти условия использования «безлимитов на мессенджеры» появились и применяются операторами уже не первый день. Почему о проблеме с Telegram — по крайней мере у части пользователей — заговорили только сейчас?

Мы обратились в пресс-службы А1, МТС и life:) с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Спросили, действительно ли есть такая проблема, и если есть, регламентируется ли она описанными выше выдержками из условий использования «безлимитов на мессенджеры».

Ответ оператора А1:

— В августе сервис Telegram ввел новые инструменты антицензуры для пользователей в Беларуси, которые затрудняют распознавание некоторой части интернет-трафика операторами связи. Для абонентов A1 это означает, что при использовании услуги «Безлимит на мессенджеры» в настоящее время возможно расходование основного интернет-трафика, включенного в тарифный план или дополнительный пакет.

Данные особенности работы мессенджера обозначены в описании услуги на сайте A1 и регулируются порядком ее оказания. Ожидается, что при снятии ограничений со стороны сервиса Telegram корректное распознавание трафика будет восстановлено.

Во избежание дополнительных расходов на интернет-трафик при помегабайтной тарификации после расходования основного трафика компания A1 рекомендует подключить пакет «Безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с» (либо аналогичные пакеты на скорости 1 или 2 Мбит/с). Для выбора пакета и его подключения необходимо набрать USSD-запрос *135*7#, а затем «вызов».

Мы обновим материал, как только получим комментарии МТС и life:).

 
 
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