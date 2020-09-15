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«Никто не должен быть лишен свободы из-за мирной забастовки». Глава МОТ обратился к Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер выражает глубокую озабоченность в связи с задержаниями и арестами профсоюзных активистов в Беларуси. Глава МОТ подчеркнул, что никто не должен быть лишен свободы или подвергнут уголовному преследованию из-за участия в мирной забастовке или протесте. Соответствующее письмо было направлено Александру Лукашенко. Об этом
Генеральный директор МОТ Гай Райдер обратился к Александру Лукашенко с призывом «предотвратить нарушение прав человека и обеспечить уважение к правам и свободам работников во время волн протеста, которые прокатились по стране в последние недели». В своем письме он потребовал отпустить шестерых членов профсоюзов, которые были задержаны после участия в мирных протестах и акциях солидарности на предприятиях.
— Я должен потребовать сделать все, что в ваших силах, чтобы предотвратить случаи нарушения прав человека и обеспечить полное уважение к правам и свободам рабочих. Никто не должен быть лишен свободы или подвергнуться уголовному преследованию из-за одного лишь факта организации или участия в мирной забастовке или протесте, — говорится в письме Гая Райдера Александру Лукашенко.
Также в МОТ напомнили, что организация на протяжении последних 16 лет сотрудничала с белорусским правительством, а также объединениями работников и нанимателей, помогая разрешить те проблемы, которые комиссия МОТ обозначила в 2004 году. Речь шла о «серьезных посягательствах на права и свободы профсоюзов». В организации отмечают, что на данный момент рекомендации комиссии далеки от выполнения.
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Соответствующее письмо генеральный директор МОТ Гай Райдер направил Александру Лукашенко.
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