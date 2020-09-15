«Никто не должен быть лишен свободы из-за мирной забастовки». Глава МОТ обратился к Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер выражает глубокую озабоченность в связи с задержаниями и арестами профсоюзных активистов в Беларуси. Глава МОТ подчеркнул, что никто не должен быть лишен свободы или подвергнут уголовному преследованию из-за участия в мирной забастовке или протесте. Соответствующее письмо было направлено Александру Лукашенко. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МОТ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Генеральный директор МОТ Гай Райдер обратился к Александру Лукашенко с призывом «предотвратить нарушение прав человека и обеспечить уважение к правам и свободам работников во время волн протеста, которые прокатились по стране в последние недели». В своем письме он потребовал отпустить шестерых членов профсоюзов, которые были задержаны после участия в мирных протестах и акциях солидарности на предприятиях.

— Я должен потребовать сделать все, что в ваших силах, чтобы предотвратить случаи нарушения прав человека и обеспечить полное уважение к правам и свободам рабочих. Никто не должен быть лишен свободы или подвергнуться уголовному преследованию из-за одного лишь факта организации или участия в мирной забастовке или протесте, — говорится в письме Гая Райдера Александру Лукашенко.

Также в МОТ напомнили, что организация на протяжении последних 16 лет сотрудничала с белорусским правительством, а также объединениями работников и нанимателей, помогая разрешить те проблемы, которые комиссия МОТ обозначила в 2004 году. Речь шла о «серьезных посягательствах на права и свободы профсоюзов». В организации отмечают, что на данный момент рекомендации комиссии далеки от выполнения.

Накануне прошли суды над членами стачечного комитета «Беларуськалия» (в том числе и бывшими). Всем троим суд назначил 15 суток административного ареста. Такое наказание они получили за участие в несанкционированном массовом уличном мероприятии. 11 сентября Минский областной суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии», которая прошла 17 и 18 августа. После этого 12 сентября стачечный комитет объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам.