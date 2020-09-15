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На известного российского футболиста завели уголовное дело за избиение судьи
Источник материала: Tut.by
Бывший игрок сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела,
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Адвокат Широкова Вадим Лялин
По информации Baza, в отношении Широкова открыли производство дела по статье 115 УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В зависимости от части наказание варьируется.
Максимум, который может грозить экс-футболисту по этой статье, — лишение свободы на два года. Другие санкции предполагают ограничение свободы, арест, исправительные (обязательные) работы или штраф.
Отметим, что адвокат, защищающий интересы судьи Никиты Данченкова, рассказал, что хочет для Романа Широкова реальный срок.
«Главное, чего мы будем добиваться, — возбуждение дела по покушению на убийство. Мы хотим, чтобы Роман Широков получил реальный срок. Никита чудом остался жив. Если бы он не прикрылся рукой с часами, у него бы голова либо отлетела, либо раскололась на части. Широков — бывший капитан сборной России. Умысел был в покушении на убийство, он не мог не осознавать силу удара своей ноги по голове», — сказал Островский
Напомним, в августе во время матча Московского Кубка Селебрити между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного» Широков
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Максимальная санкция - 2 года лишения свободы.
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