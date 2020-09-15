Мингорисполком закупает бронежилеты на 240 тысяч рублей. Разобрались, что за броня и для кого

Источник материала: Tut.by

На белорусском сайте госзакупок появился запрос от Мингорисполкома — учреждение планирует закупить партию бронежилетов на сумму 240 тысяч рублей. 42.TUT.BY разобрался, кому предназначается эта броня.



Иллюстративный кадр. На всех бойцах внутренних войск — бронежилеты. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

11 сентября этого года на сайте goszakupki.by был опубликован запрос от Минского городского исполнительного комитета на покупку 200 бронежилетов. Судя по всему, их собираются закупать для органов управления и частей территориальных войск, формируемых в интересах Мингорисполкома. Тендер в данном случае не объявлялся, закупить все планировалось из одного источника.

42.TUT.BY связался с заведующей группой договорной работы учреждения Ириной Кротовой, попросив разъяснить, кто и когда решил закупить эти бронежилеты. Ирина Владимировна пояснила нам, что к происходящим в стране событиям покупка брони никакого отношения не имеет — решение было принято еще в 2019 году.

Как стало понятно из истории закупок, в первый раз попытка приобрести средства индивидуальной защиты предпринималась в мае нынешнего года — а деньги на подобные лоты, насколько мы знаем, выделяются примерно за полгода до, собственно, закупки. Таким образом, мы получаем примерно декабрь 2019 года, что соответствует информации от Ирины Кротовой.

Попробуем разобраться, что за бронежилеты планировалось закупить и для кого конкретно. В приложенном к закупке файле указаны технические характеристики брони.



Скриншот из файла, приложенного к запросу

Общий уровень защиты, предоставляемый бронежилетом, — Бр1. По сути, это арамидная ткань (именуемая также кевларовой), позволяющая держать осколки и девятимиллиметровые пули пистолета Макарова или АПС. При этом защита круговая, не имеющая слабых мест (в отличие от «плитника» Николая Лукашенко , который не защищает от пуль с флангов).

Спереди и сзади бронежилет дополнительно усилен для защиты жизненно важных органов (ЖВО) плитами (стальными или керамическими — мы не знаем). Класс грудной пластины — Бр4, что очень неплохо и позволяет держать пули вплоть до винтовочных 7,62×54R из СВД или пулемета Калашникова .

Со спины класс хуже, только Бр2, то есть спинная пластина может защитить лишь от пистолетных патронов, включая обладающие хорошей бронепробиваемостью 7,62×25 из пистолета ТТ. Автоматные пули 5,45×39 бронежилет с классом защиты Бр2 не удержит.

Площадь общей защиты — не менее 50 квадратных дециметров — довольно высокая, средний бронежилет имеет примерно 40. Соответственно, закупаемые модели, скорее всего, имеют дополнительное прикрытие паховой и/или ягодичной области, возможно — защиту шеи.

Стоимость брони — 1200 рублей за штуку — удивительно низкая для жилетов такого класса. Возможно, именно поэтому «броники» не удалось купить с первого раза.

В файле, прикрепленном к запросу , говорится, что бронежилеты предназначены «для органов управления и воинских частей ТВ, формируемых в распорядительном порядке, в интересах Минского горисполкома». То есть это бойцы войск территориальной обороны, по факту — гражданские лица, призываемые в крайнем случае. Ранее мы подробно писали , кто это и какова их численность и боеспособность.