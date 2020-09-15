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Ученые рассказали, что есть, чтобы улучшить здоровье сердца

15.09.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Песко-средиземноморская диета, богатая овощами, орехами, цельнозерновыми, оливковым маслом, рыбой и морепродуктами, идеально подходит для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли в обзоре, опубликованном в журнале Американского колледжа кардиологии, пишет MedicalXpress.


Фото: pixabay.com

Традиционная средиземноморская диета давно рекомендуется в США для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она подразумевает растительную пищу (фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые, семена, орехи и оливки), рыбу и морепродукты, оливковое масло и умеренное количество молочных продуктов (йогурт и сыр), а также яиц. Многочисленные исследования и рандомизированные клинические испытания показали, что такая диета связана с более низким риском сердечных заболеваний, диабета, снижения когнитивных функций, депрессии и некоторых видов рака.

В песко-средиземноморской диете больший акцент делается на употреблении рыбы. Официальные рекомендации по питанию в США предлагают взрослым употреблять рыбу не реже двух раз в неделю вместо красного мяса, птицы или яиц.

Песко-средиземноморская диета также подчеркивает использование оливкового масла первого отжима вместо сливочного масла или других жиров. Было показано, что оно обладает кардиометаболическими преимуществами, такими как снижение холестерина липопротеинов низкой плотности («плохой») и повышение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности («хороший»).

Как дополнительный источник полезных жиров и волокон такая система питания рекомендует орехи. PREDIMED, рандомизированное клиническое испытание первичной профилактики сердечных заболеваний, показало, что ежедневная порция орехов приводит к снижению риска сердечных заболеваний на 28%.

Среди экспертов по питанию нет консенсуса относительно роли молочных продуктов и яиц в риске сердечных заболеваний, однако в песко-средиземноморской диете предпочтительны нежирный йогурт и сыры (не твердые). Яйца содержат полезные питательные вещества и могут быть хорошей заменой красного мяса; однако рекомендуется не более пяти желтков в неделю.

Также в рамках такой системы питания в обзоре Американского колледжа кардиологии рекомендуется использовать периодическое голодание: обычно это означает перерыв в еде на интервал 8−12 часов в течение дня (включая время сна). Но доказательства пользы относительно ограниченного по времени приема пищи являются предварительными и требуют дополнительных исследований.

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Песко-средиземноморская диета, богатая овощами, орехами, цельнозерновыми, оливковым маслом, рыбой и морепродуктами, идеально подходит для улучшения здоровья...
 
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