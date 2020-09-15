ЭЗС Malanka все еще бесплатные, но с 21 сентября включить их можно будет только через приложение

Источник материала: Tut.by

С 21 сентября зарядить электромобиль на всех 267 ЭЗС сети Malanka можно будет только с помощью мобильного приложения, но по-прежнему бесплатно.





Чтобы воспользоваться услугой, всем владельцам электрокаров необходимо не только скачать приложение в Apple Store и Play Market и зарегистрироваться в нем, но также ввести следующие данные тестовой платежной карты:

Номер карты: 4200 0000 0000 0000

Имя и Фамилия: John Doe

Срок действия: 01/21

CVC: 123

Сейчас зарядить электромобиль на большинстве станций можно самым простым путем — вставив зарядный «пистолет» в разъем и нажав кнопку «Пуск». С 21 сентября ЭЗС сети Malanka будут работать по-новому, только через приложение. Процесс перевода ЭЗС пройдет в два этапа: 15−16 сентября — в регионах, с 16 по 21 сентября — Минск.

В компании поясняют, что это нужно для тестирования работы ЭЗС, мобильного приложения, системы оплаты, чтобы в дальнейшем избежать возможных трудностей у водителей, когда зарядка будет оплачиваться уже с личной банковской карточки владельца электрокара.

В период действия тестовой карты водители электрокаров будут получать оповещения на свои мобильные устройства о том, что заряд начался, сколько киловатт на данный момент заряжено, какая сумма будет списана. В компании полагают, что оплата при помощи только мобильного приложения позволит водителям адаптироваться к новым условиям отпуска электричества. И когда платные тарифы будут введены, это позволит избежать ошибок в пользовании ЭЗС.

Если у водителей возникнут вопросы к работе приложения, задать их можно будет во вкладке «Служба поддержки», дополнительно проиллюстрировав проблему фотоснимком. Специалисты ЭЗС Malanka оперативно отреагируют и помогут решить проблему. Также можно воспользоваться круглосуточным номером телефона: +375 (33,29,25) 6−431−431 или написать на электронную почту contact@beloil.by.

На данный момент самая распространенная проблема на станциях ЭСЗ — это кнопка остановки процесса зарядки. Если водители нажимают на кнопку и забывают ее отжать, то в приложении эта станция автоматически становится недоступной. Для того чтобы этого избежать, в Malanka просят быть внимательным к оборудованию на ЭЗС.

Напомним, что стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Вместе с тем ЭЗС Malanka будут отпускать электроэнергию для заряда по сессиям — то есть до необходимого уровня зарядки. На медленных ЭЗС стоимость одной сессии составит 5,46 руб., на быстрых — 7,34 руб. вне зависимости от количества отпущенных кВт/ч. Параллельное существование двух вариантов оплаты введут, чтобы определить какой из них будет более популярен среди потребителей и в итоге оставить самый удобный вариант.