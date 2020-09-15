Кроссовер Hyundai Tucson сменил имидж в новом поколении

Источник материала: Tut.by

«Паркетник» Tucson является мировым бестселлером в модельном ряду Hyundai — с 2004 года он разошелся тиражом более 7 миллионов экземпляров, успев сменить три поколения. Накануне корейцы представили четвертую генерацию Tucson — и от прежней машины у него осталось, по сути, только название.





О том, в каком духе изменится внешний облик нового Tucson, было ясно еще в прошлом году, когда Hyundai показала эффектный концепт Vision T. Дизайн товарного кроссовера в том же фирменном стиле, который в компании называют «параметрической динамикой» — наряду с множеством граней и сложными формами кузовных панелей одной из его особенностей является решетка радиатора со скрытыми дневными ходовыми огнями (они видны во включенном состоянии).





По сравнению с предшественником габариты Tucson изменились не сильно. Длина (4,5 м), ширина (1,87 м) и колесная база (2,68 м) выросли соответственно на 2 см, 1,5 см и 1 см, но при этом в гамме будет удлиненная версия — от носа до хвоста у нее 4,63 м, а между осями 2,75 м.





Не узнать и интерьер кроссовера — с ним дизайнеры, что называется, оттянулись по полной. Здесь появился отдельно стоящий дисплей для приборов (10,25 дюйма), а место привычной центральной консоли занимает экран мультимедиа-системы (диагональю 8 или 10,25 дюйма в зависимости от версии) и расположенный ниже сенсорный блок управления «климатом». Объем багажника зависит от модификации — от 546 до 620 л, а со сложенными сиденьями заднего ряда он вмещает от 1725 до 1799 л.





Кроме традиционных бензиновых и дизельных версий, в гамме Tucson будут и гибридные силовые установки. Известно, что на европейском рынке кроссовер предложат с 1,6-литровым бензиновым турбомотором T-GDI мощностью 150 и 180 л.с. и двумя вариантами дизеля 1.6 CRDi (115 и 136 л.с.). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» iMT или 7-ступенчатый «робот», привод — передний или полный.





Анонсированная гибридная модификация — с мотором 1.6 T-GDI и электромотором, интегрированным в 6-ступенчатый «автомат». Суммарная отдача — 230 л.с., но в следующем году появится более мощная (265 л.с.) версия гибридного Tucson с возможностью подзарядки от розетки и режимом движения на электротяге.





Продажи нового Tucson в Корее начнутся уже в сентябре (стартовая стоимость 20 600 долларов в пересчете), а до конца текущего года кроссовер доберется и до европейских дилеров.