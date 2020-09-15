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В Евросоюзе отказались признавать Лукашенко президентом Беларуси

15.09.2020 12:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и легитимность президента Лукашенко, потому что в ЕС считают, что выборы сфальсифицировали. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте, передает РИА Новости.

По словам дипломата, ЕС изучает, в каких сферах заморозить отношения с Беларусью, и намерен ввести санкции против режима Лукашенко в ближайшую неделю. «Санкции по Беларуси должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября», – добавил Боррель.

Материал дополняется.

 
 
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Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и легитимность президента Лукашенко, потому что в ЕС считают, что выборы сфальсифицировали. Об этом заявил глава...
 
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