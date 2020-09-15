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Боррель не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси
Источник материала: Навiны
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал жесткое заявление по поводу Александра Лукашенко.
В ходе своего выступления в Европарламенте он заявил, передает DW, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
В ЕС подчеркнули, что наилучшим решением в сложившейся ситуации станут новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал жесткое заявление по поводу Александра Лукашенко. В ходе своего выступления в Европарламенте он заявил,...
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