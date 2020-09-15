Боррель не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал жесткое заявление по поводу Александра Лукашенко.

В ходе своего выступления в Европарламенте он заявил, передает DW, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В ЕС подчеркнули, что наилучшим решением в сложившейся ситуации станут новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.