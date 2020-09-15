Минфин: вопрос предоставления Беларуси российского кредита еще не решен

Сроки и условия предоставления российского кредита Беларуси не определены и сейчас обсуждаются, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» заместитель министра финансов Андрей Белковец.

«Средства финансовых кредитов всегда зачисляются на счета Минфина Беларуси. Сроки и ставки сейчас назвать нельзя — стороны в процессе переговоров. Но как показывает практика ранее предоставленных финансовых кредитов — это всегда долгосрочные кредиты под льготную (относительно стоимости коммерческих заимствований Беларуси) ставку», — пояснил Белковец.

Российский президент Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко 14 сентября сообщил, что Россия предоставит Беларуси кредит. «Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 миллиарда долларов. И мы это исполним», — сказал Путин.

Долг Беларуси по кредитам, выделение которых зависело от России, превышает 10 млрд долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов Беларуси, которые приводятся в проспекте эмиссии белорусских евробондов. На 31 марта 2020 года долг Беларуси по межгосударственным кредитам, выданным Россией, составлял 7 млрд 924,7 млн долларов. Кроме того, долг по кредитам, предоставленным Евразийским фондом стабилизации и развития, в совете которого председательствует Минфин России, составлял 2 млрд 241,4 млн долларов.

В бюджете на 2020 год были предусмотрены выплаты по государственному долгу в размере 3,9 млрд долларов. Почти половина этих выплат Беларусь в текущем году должна была осуществить в пользу России и Евразийского фонда стабилизации и развития, которым фактически управляет российский Минфин.

О планах рефинансировать выплаты по российским долгам Александр Лукашенко заявил 27 августа на совещании, когда наблюдалось снижение курса белорусского рубля ко всем иностранным валютам. «Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит», — подчеркивал Лукашенко.

В этом контексте он сообщил, что Беларусь ведет с Россией переговоры о рефинансировании долга на 1 млрд долларов. «То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — отмечал Лукашенко.