«Демократия не пустое слово». Линкявичюс призвал весь мир поддержать белорусов

«Белорусы борются за свое право свободно выбирать будущее Беларуси без преследований. Весь демократический мир должен их поддержать», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в «Твиттере» по случаю Международного дня демократии, который отмечается 15 сентября.





«Демократия не пустое слово. Демократия дает ответственность строить собственное будущее», — подчеркнул глава литовской дипломатии.

Ранее ситуацию в Беларуси в связи с Международным днем демократии затронула канцлер Германии Ангела Меркель.

«Наше сердце с мирными демонстрантами. Достойно восхищения, с какими мужеством и решительностью они выходят на улицы за свободу и верховенство права», — заявила канцлер в видеообращении к согражданам. По ее словам, о работу во имя демократии в Беларуси в буквальном смысле вытирают ноги.