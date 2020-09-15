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«Демократия не пустое слово». Линкявичюс призвал весь мир поддержать белорусов

15.09.2020 13:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белорусы борются за свое право свободно выбирать будущее Беларуси без преследований. Весь демократический мир должен их поддержать», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в «Твиттере» по случаю Международного дня демократии, который отмечается 15 сентября.

«Демократия не пустое слово». Линкявичюс призвал весь мир поддержать белорусов

«Демократия не пустое слово. Демократия дает ответственность строить собственное будущее», — подчеркнул глава литовской дипломатии.

Ранее ситуацию в Беларуси в связи с Международным днем демократии затронула канцлер Германии Ангела Меркель.

«Наше сердце с мирными демонстрантами. Достойно восхищения, с какими мужеством и решительностью они выходят на улицы за свободу и верховенство права», — заявила канцлер в видеообращении к согражданам. По ее словам, о работу во имя демократии в Беларуси в буквальном смысле вытирают ноги.

 
 
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«Белорусы борются за свое право свободно выбирать будущее Беларуси без преследований. Весь демократический мир должен их поддержать», — написал министр...
 
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