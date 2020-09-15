Похудела только с третьей попытки. История Кати, которой долго не удавалось сбросить вес

Источник материала: Tut.by

Похудение Екатерины Рагутской растянулось во времени: дважды она пыталась худеть, но цифры на весах были временными — вес возвращался. Только с третьей попытки все получилось. Кате не только удалось сбросить лишний вес, но и сменить работу: воспитатель детского сада переучилась на фитнес-тренера. HEALTH.TUT.BY рассказывает ее историю.



Фото: из личного архива

«Я не просто худела, а становилась подтянутой»

Лишние килограммы стали беспокоить Катю, когда она была студенткой БГПУ: в пиковое время девушка весила 72 кг при росте 160 см. Первая попытка похудеть помогла скинуть 5 кг, ради этого Катя почти перестала есть и самостоятельно начала бегать, качать пресс, приседать. Но быстро выгорела: стала думать о запретном сладком.

Со второй попыткой в количественном выражении вышло проще — Катя сбросила 12 кг за 3 месяца. Но вот к качеству такого похудения остались вопросы.

— Качество тела было ужасным, тонуса в мышцах не было. Из-за такого скачка случился гормональный сбой, отсутствовала какое-то время менструация, — вспоминает Катя.



Фото: из личного архива

Но даже эти жертвы не помогли долго удерживать тело в желаемой форме.

— Я помню, что было 9 мая, я тогда уже считала калории, контролировала, что ем. Решила в праздник купить себе вкусностей — газировку, булочек каких-то, шоколад. В голове была мысль, что съем немного — и все. Но обернулось все иначе: меня так потянуло на всю запретную еду, что я стала стремительно набирать эти 12 кг, все сброшенное вернулось примерно за полтора месяца.

Год Катя не решалась на новую попытку, но потом попала в зал к тренеру, который помог вникнуть в тренировочный процесс и разобраться с обменом веществ.

— Это было похудение медленное, я нервничала, потому что не видела результата. Но на самом деле он был — просто растянулся во времени. И это пошло на пользу телу: кожа успевала за сброшенными килограммами, тонус приходил. Я уже не просто худела, а становилась подтянутой. В пиковый момент сбросила 17 кг. Но потом вернулась к отметке в 60 кг — мне в этом весе комфортно, он у меня уже около четырех лет. Ну, когда к маме съезжу, могу и 62 кг весить, — смеется девушка.

Из воспитателя в фитнес-тренера

Когда Катя попала в зал, ей стало интересно узнать, как устроены мышцы, как они работают, поэтому параллельно со своей личной борьбой с лишним весом она пошла на курсы фитнес-тренера. В это же время она отрабатывала распределение в минском детском саду.