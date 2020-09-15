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Из «Динамо-Минск» ушел замгендиректора по маркетингу

15.09.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккейное минское «Динамо» покинул Артем Васильев. До 1 сентября он занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу и коммерческим вопросам.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сейчас на этой должности находится Инна Садовская, передает Tribuna.com.

Позднее стало известно, что специалист станет первым заместителем гендиректора «зубров», однако официально эта информация подтверждена не была.

Сообщается, что Васильев будет работать в ФХБ. Функционер займется организацией ЧМ-2021.

Напомним, на прошлой неделе председателем ФХБ был выбран Дмитрий Басков, тогда же он отметил, что планирует покинуть пост генерального директора клуба.

 
 
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Функционер займется организацией ЧМ-2021.
 
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