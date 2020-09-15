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Из «Динамо-Минск» ушел замгендиректора по маркетингу
Источник материала: Tut.by
Хоккейное минское «Динамо» покинул Артем Васильев. До 1 сентября он занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу и коммерческим вопросам.
Сейчас на этой должности находится Инна Садовская,
Позднее стало известно, что специалист станет первым заместителем гендиректора «зубров», однако официально эта информация подтверждена не была.
Сообщается, что Васильев будет работать в ФХБ. Функционер займется организацией ЧМ-2021.
Напомним, на прошлой неделе председателем ФХБ
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Функционер займется организацией ЧМ-2021.
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