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Российские СМИ показали кадры отхода Путинского резерва от границ Беларуси
Источник материала: АФН
Резерв сотрудников российских силовых ведомств возвращается с места дислокации вблизи границы с Беларусью.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на прямой эфир телеканала «Россия 24».
На видеозаписи видны колонны из военных грузовиков, внедорожников и автобусов, а также стоящие сотрудники в боевом обмундировании.
В августе Путин по просьбе Лукашенко создал резерв силовиков для помощи властям Беларуси на случай массовых беспорядков.
Вчера на встрече Путина и Лукашенко было принято решение распустить этот резерв и вернуть его в места дислокации.
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Резерв сотрудников российских силовых ведомств возвращается с места дислокации вблизи границы с Беларусью.
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