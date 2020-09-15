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Виктор Кислый: «Из Минска мы никуда уходить не собираемся»

15.09.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К 10-летнему юбилею World of Tanks глава компании Wargaming Виктор Кислый дал интервью российскому игровому порталу Kanobu. Помимо прочего, в разговоре были затронуты и актуальные вопросы, связанные с событиями в Беларуси. Основной офис разработки «танков» находится в Минске, и в прессе появлялась информация о том, что в Wargaming задумываются о релокейте офиса в другую страну. Виктор Кислый прокомментировал эту ситуацию.

Глава компании отметил, что не говорил о полной релокации офиса: «Но есть группа разработчиков, которая может захотеть переехать. Они могут подойти ко мне и поговорить. Если они чувствуют, что им будет комфортнее в другом месте, то мы как компания всем им поможем».

Вместе с тем Кислый отметил, что Wargaming занимается созданием игр, в политике не участвует: «Частные граждане любых стран могут выражать свое мнение. Оценивать политику — не наше дело».

Он отметил, что в связи с периодическим отключением интернета в Беларуси для компании существуют риски, она не может работать в условиях отсутствия интернета: «Но у нас есть 17 офисов по всему миру. И если нужно будет некоторое перераспределение мощностей, то мы сделаем это».

Виктор Кислый подчеркнул, что компания никуда из Минска уходить не собирается, паники нет, обсуждаются варианты развития событий: «Сейчас мы делаем все, чтобы никто из наших сотрудников в этот напряженный момент не пострадал».

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Теги: Минск
 
 
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К 10-летнему юбилею World of Tanks глава компании Wargaming Виктор Кислый дал интервью российскому игровому порталу Kanobu. Помимо прочего, в разговоре были затронуты и...
 
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