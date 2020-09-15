|
Виктор Кислый: «Из Минска мы никуда уходить не собираемся»
Источник материала: Onliner
К 10-летнему юбилею World of Tanks глава компании Wargaming Виктор Кислый
Глава компании отметил, что не говорил о полной релокации офиса: «Но есть группа разработчиков, которая может захотеть переехать. Они могут подойти ко мне и поговорить. Если они чувствуют, что им будет комфортнее в другом месте, то мы как компания всем им поможем».
Вместе с тем Кислый отметил, что Wargaming занимается созданием игр, в политике не участвует: «Частные граждане любых стран могут выражать свое мнение. Оценивать политику — не наше дело».
Он отметил, что в связи с периодическим отключением интернета в Беларуси для компании существуют риски, она не может работать в условиях отсутствия интернета: «Но у нас есть 17 офисов по всему миру. И если нужно будет некоторое перераспределение мощностей, то мы сделаем это».
Виктор Кислый подчеркнул, что компания никуда из Минска уходить не собирается, паники нет, обсуждаются варианты развития событий: «Сейчас мы делаем все, чтобы никто из наших сотрудников в этот напряженный момент не пострадал».
15.6" 1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2100 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX230 2 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-серый
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 10-летнему юбилею World of Tanks глава компании Wargaming Виктор Кислый дал интервью российскому игровому порталу Kanobu. Помимо прочего, в разговоре были затронуты и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)