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Opel спрятали в двух микроавтобусах и планировали без оформления ввезти в Беларусь

15.09.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гродненские таможенники в пункте пропуска «Бенякони» выявили незадекларированный легковой автомобиль, следовавший внутри двух транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза из Литвы.

Как сообщили в таможенных органах, согласно документам, представленным водителем большегруза DAF, в грузовом отсеке перемещались три микроавтобуса и кузов авто. Вместе с тем при проведении таможенного досмотра уставлено, что внутри одного из микроавтобусов находился разукомплектованный легковой автомобиль Opel.

«Заявив в документах перемещаемый автомобиль как кузов, перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей в сумме порядка 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении Гродненской региональной таможни.

Opel спрятали в двух микроавтобусах и планировали без оформления ввезти в Беларусь

По факту недекларирования товара начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 14.5 КоАП («Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию»). Таможней ведутся дальнейшие проверочные мероприятия.

 
 
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Гродненские таможенники в пункте пропуска «Бенякони» выявили незадекларированный легковой автомобиль, следовавший внутри двух транспортных средств на...
 
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