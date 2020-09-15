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Opel спрятали в двух микроавтобусах и планировали без оформления ввезти в Беларусь
Источник материала: Onliner
Гродненские таможенники в пункте пропуска «Бенякони» выявили незадекларированный легковой автомобиль, следовавший внутри двух транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза из Литвы.
Как сообщили в таможенных органах, согласно документам, представленным водителем большегруза DAF, в грузовом отсеке перемещались три микроавтобуса и кузов авто. Вместе с тем при проведении таможенного досмотра уставлено, что внутри одного из микроавтобусов находился разукомплектованный легковой автомобиль Opel.
«Заявив в документах перемещаемый автомобиль как кузов, перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей в сумме порядка 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении Гродненской региональной таможни.
По факту недекларирования товара начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 14.5 КоАП («Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию»). Таможней ведутся дальнейшие проверочные мероприятия.
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Гродненские таможенники в пункте пропуска «Бенякони» выявили незадекларированный легковой автомобиль, следовавший внутри двух транспортных средств на...
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