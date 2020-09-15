YouTube запускает конкурента TikTok

Источник материала: Onliner

Видеохостинг YouTube объявил о запуске функции YouTube Shorts. Речь идет о коротких видеороликах длительностью до 15 секунд, на которые можно будет накладывать музыку из библиотеки одобренных аудиозаписей.

Пока функция будет запущена в тестовом формате, будет работать только в Индии и на смартфонах под управлением Android. Дальше планируется разворачивать ее в других странах и для iOS-устройств.

«Созданные пользователями короткие видео появились на YouTube начиная с нашей первой загрузки короткого 18-секундного видео под названием „Я в зоопарке“ , — говорится в блоге компании о самом первом загруженном на сервис видеоролике от его создателей в 2005 году — По мере развития технологий создатели и артисты теперь могут воспользоваться невероятной мощностью смартфонов, чтобы легко снимать и публиковать высококачественный контент, где бы они ни находились».