ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

YouTube запускает конкурента TikTok

15.09.2020 13:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Видеохостинг YouTube объявил о запуске функции YouTube Shorts. Речь идет о коротких видеороликах длительностью до 15 секунд, на которые можно будет накладывать музыку из библиотеки одобренных аудиозаписей.

Пока функция будет запущена в тестовом формате, будет работать только в Индии и на смартфонах под управлением Android. Дальше планируется разворачивать ее в других странах и для iOS-устройств.

«Созданные пользователями короткие видео появились на YouTube начиная с нашей первой загрузки короткого 18-секундного видео под названием „Я в зоопарке“, — говорится в блоге компании о самом первом загруженном на сервис видеоролике от его создателей в 2005 году — По мере развития технологий создатели и артисты теперь могут воспользоваться невероятной мощностью смартфонов, чтобы легко снимать и публиковать высококачественный контент, где бы они ни находились».

Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
37 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1930 р.
41 предложение
Смартфоны в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеохостинг YouTube объявил о запуске функции YouTube Shorts. Речь идет о коротких видеороликах длительностью до 15 секунд, на которые можно будет накладывать музыку из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хроника дня: ЕС не признал белорусские выборы. Минобороны высказалось о Литве и Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика