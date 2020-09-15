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YouTube запускает конкурента TikTok
Источник материала: Onliner
Видеохостинг YouTube объявил о запуске функции YouTube Shorts. Речь идет о коротких видеороликах длительностью до 15 секунд, на которые можно будет накладывать музыку из библиотеки одобренных аудиозаписей.
Пока функция будет запущена в тестовом формате, будет работать только в Индии и на смартфонах под управлением Android. Дальше планируется разворачивать ее в других странах и для iOS-устройств.
«Созданные пользователями короткие видео появились на YouTube начиная с нашей первой загрузки короткого 18-секундного видео под названием
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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Видеохостинг YouTube объявил о запуске функции YouTube Shorts. Речь идет о коротких видеороликах длительностью до 15 секунд, на которые можно будет накладывать музыку из...
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