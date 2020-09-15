Хроника дня: ЕС не признал белорусские выборы. Минобороны высказалось о Литве и Польше

Источник материала: Onliner

Собираем в одном месте все важное, что происходит в стране сегодня. Задержания начались еще до обеда — в Минске это произошло на «площади Перемен». Здесь же, в столице, продолжились суды — сегодня принимались решения по журналистам. Евросоюз меж тем не признал итоги отечественных выборов и принимает решения по санкциям.

ЕС не признал белоруские выборы

ЕС объявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом Республики Беларусь. Европейские политики изучают, в каких сферах заморозить отношения с нашей страной. Есть намерение ввести санкции в ближайшую неделю. Председатель ЕС Жозе Боррель считает лучшим решением ситуации в Беларуси новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.

Совет Республики: принятие резолюции Сейма Литвы — грубое вмешательство в дела Беларуси

Сегодня президиум Совета Республики Национального собрания Беларуси заявил, что резолюция Сейма Литовской Республики от 10 сентября не соответствует духу добрососедства между странами.

-Принятием этого документа литовские парламентарии грубо вмешиваются во внутренние дела Республики Беларусь и проявляют открытое неуважение к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство и определять путь развития своей страны. Попытка литовских депутатов назначить „лидера народа Беларуси“ и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Подобные действия являются провокационными и недопустимыми, нарушают нормы международного права и межгосударственного общения, принятую парламентскую практику», — говорится в сообщении на сайте.

В тексте отмечается, что «особое неприятие вызывают призывы оказывать санкционное давление на белорусские власти с целью изменения внутренней и внешней политики Республики Беларусь».

«Уверены в том, что отношения Республики Беларусь и Литовской Республики могут плодотворно развиваться только на основе взаимного уважения, конструктивного всестороннего сотрудничества, включая межпарламентское взаимодействие, и невмешательства во внутренние дела», — такими словами заканчивается комментарий.

Продолжаются суды над журналистами

Работники спортивного издания «Прессбол» собрались у стен на Окрестина. Там со вчерашнего дня находится их коллега, журналист Сергей Щурко, к которому вчера приехали на беседу работники милиции. Сегодня суд назначил Щурко 15 суток ареста по ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Гомельскую журналистку Марину Дробышевску осудили на 10 суток ареста за участие в несанкционированных акциях.

Сегодня будет принято решение по журналистам Александру Васюковичу и Владимиру Гридину. Обоих судят по Skype.

В Минобороны высказались о дестабилизации

— Реализуемые мероприятия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, нагнетание обстановки в информационном пространстве, провоцирование массовых беспорядков, привели к существенному нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях. Свой вклад в этот деструктивный процесс внес и Европейский союз в целом, и наши ближайшие соседи, отдельные государства — Польша и Литва, — отметил начальник Департамента международного военного сотрудничества Олег Воинов. Его цитирует БЕЛТА.





Цепкало заявил о международном суде

Речь о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после выборов. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельств и показаний пострадавших граждан.

— У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы. Они будут представлены в международном суде в Гааге, — сообщил незарегистрированный кандидат в президенты РБ Валерий Цепкало в ролике на своем YouTube-канале. То был стрим, в котором супруги Цепкало комментировали последние события.

Задержание на «площади Перемен»

Мурал с диджеями во дворе домов на улице Червякова и Сморговском тракте исчезал и появлялся уже 10 раз. В последний раз он был восстановлен сегодня утром. Но вскоре после этого во двор домов пожаловали силовики, чтобы вновь его уничтожить. Жильцы снова встали на защиту стрит-арта, один из них был задержан. Фото и видео опубликованы в чате двора.

Глава МОТ обратился к Лукашенко

Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер выразил озабоченность в связи с задержаниями и арестами профсоюзных активистов в Беларуси. Такое обращение появилось на сайте МОТ. Райдер призвал Александра Лукашенко предотвратить нарушения прав человека и «обеспечить полное уважение прав и свобод трудящихся» во время протестов в стране.

В письме Райдер призвал президента Лукашенко освободить и снять обвинения с шести профсоюзных активистов, которые были задержаны властями после участия в мирных протестах и забастовках.

Он также упомянул, что правительство несет ответственность за обеспечение атмосферы, свободной от насилия, угроз или давления в отношении мирно протестующих рабочих. Райдер отметил, что любые такие обвинения должны быть быстро и независимо расследованы.

«Я должен призвать вас сделать все, что в ваших силах, чтобы предотвратить нарушения прав человека и обеспечить полное уважение прав и свобод трудящихся. Никто не должен быть лишен свободы или подвергнут уголовным санкциям только за факт организации или участия в мирной забастовке или протесте», — написал Райдер.