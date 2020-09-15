Опять пожар: в центре Бейрута горит строящийся торговый комплекс - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На этот раз огонь охватил недостроенный торговый центр. Здание спроектировала всемирно известный британско-иракский архитектор Заха Хадид. Здание строилось много лет и близилось к завершению.

Фасад строения сильно пострадал от огня, о жертвах или пострадавших не сообщается. Пожарной команде удалось сдержать распространение пламени на другие здания. Причины пожара все еще выясняются.

Это третий по счету пожар, который произошел в Бейруте меньше чем за неделю спустя почти месяц после сильных взрывов, разрушивших портовый район ливанской столицы. Примерно через месяц в порту произошел еще один пожар - загорелся склад с покрышками и машинным маслом. Экстренным службам удалось быстро справиться с возгоранием.

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