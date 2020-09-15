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Опять пожар: в центре Бейрута горит строящийся торговый комплекс - видео
15.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На этот раз огонь охватил недостроенный торговый центр. Здание спроектировала всемирно известный британско-иракский архитектор Заха Хадид. Здание строилось много лет и близилось к завершению.
Фасад строения сильно пострадал от огня, о жертвах или пострадавших не сообщается. Пожарной команде удалось сдержать распространение пламени на другие здания. Причины пожара все еще выясняются.
Это третий по счету пожар, который произошел в Бейруте меньше чем за неделю спустя почти месяц после сильных взрывов, разрушивших портовый район ливанской столицы. Примерно через месяц в порту
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