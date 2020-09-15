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Российские военные прибыли в Беларусь на совместные учения

15.09.2020 13:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Российские военнослужащие прибыли в Беларусь для участия в совместных тактических учениях "Славянское братство-2020", сообщила пресс-служба белорусского Минобороны

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон "Брестский" для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020". От вооруженных сил Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

Учение пройдет в два этапа. Сначала будет проведено слаживание подразделение. Активная фаза с практическим выполнением задач на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец запланирована на 21-23 сентября. 

Отмечается, что всего в практических действиях будут задействованы до 1,5 тысячи военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. 

 
 
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Российские военнослужащие прибыли в Беларусь для участия в совместных тактических учениях "Славянское братство-2020", сообщила пресс-служба белорусского...
 
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