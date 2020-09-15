Крупнейший в мире покупатель минеральных удобрений обеспокоен ситуацией в Беларуси

Норвежская компания Yara, которая считается крупнейшим в мире покупателем минеральных удобрений, распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси.

«Yara уважает международные права человека, свободу выражения мнений и право на участие в свободных выборах. Мы поддерживаем руководящие принципы ООН в отношении бизнеса и прав человека, а также признаем и уважаем права трудящихся, включая их право на забастовку», — говорится в заявлении Yara.

Норвежская компания ожидает, «что наши деловые партнеры будут следовать нашим этическим принципам (изложенным в нашем Кодексе поведения деловых партнеров) и что они соблюдают законы и постановления, а также международно признанные стандарты в области прав человека, прав работников и этичного ведения бизнеса».

«Yara покупает калийные удобрения у «Беларуськалия» через Белорусскую калийную компанию в Беларуси, одной из девяти стран, откуда Yara импортирует калийные удобрения. Yara внимательно следит за развитием событий в Беларуси и постоянно оценивает ее потенциальное влияние на бизнес», — подчеркивается в сообщении.

Норвежская компания сообщает, что ведет диалог с белорусскими партнерами и уже «выразила озабоченность» в связи с ситуацией в стране.

«Мы продолжим следить за ситуацией, поддерживая диалог со множеством заинтересованных сторон и постоянно оценивая влияние нашего подхода», — говорится в заявлении Yara.

После разгона мирных демонстрантов 9—11 августа рабочие ряда крупных государственных предприятий («Беларуськалий», МТЗ, МАЗ) организовали массовые акции протеста и забастовки. Реагируя на это, белорусские власти заявляли, что сотрудники предприятий, которые участвуют в протестном движении, могут лишиться работы.

Суд Минской области 11 сентября признал забастовку шахтеров «Беларуськалия» незаконной, а правоохранительные органы стали задерживать шахтеров, которые ее инициировали.