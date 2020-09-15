По полочкам. Есть ли у директора право давать зарплату колбасой

1. Почему мы об этом говорим? Белорусы беспокоятся о том, что зарплату им начнут выдавать готовой продукцией, в том числе продуктами питания, как в «лихие» 90-е. Некоторые предприятия страны уже используют такой подход. 2. Наш директор заявил, что зарплату будет выдавать теперь товарами, которые выпускает родной комбинат. Законно ли это? Да, законно. Статья 74 Трудового кодекса разрешает нанимателю заменять денежную оплату труда работников натуральной оплатой или смешанной. Сегодня ее практикуют, прежде всего, на предприятиях агропромышленной сферы. 3. И что, всю получку станут давать мне натурой? Нет, так быть не должно. Наша республика еще при Петре Машерове ратифицировала конвенцию № 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной платы». У этого документа приоритет выше, чем у ТК. А значит, белорусские наниматели должны безусловно выполнять конвенцию. В том числе статью 4, где сказано, что зарплата может выдаваться в натуре только частично. 4. Руководство само решает, какая часть зарплаты будет выдана товарами? Если директор или собственники предприятия решили использовать смешанную форму оплаты, то, вероятно, настали трудные времена. И эта мера вынужденная. Но без согласия трудового коллектива, без их подписей на документах руководство не имеет права засчитывать в зарплату товары, которые выпускает организация. Как и определять без участия работников само соотношение. Например, что 85% зарплаты вам начислят деньгами и еще 15% выдадут в натуральной форме. 5. Получается, если коллектив согласится, то должны быть соответствующие документы? Именно так. Никаких устных соглашений быть не должно, чтобы потом не возникли трудовые конфликты. В этом сходятся все юристы и кадровики, да и самим нанимателям тоже не нужны судебные разбирательства. Однако белорусские законы, как известно, что дышло… Так, Трудовой кодекс умалчивает, в устной или все-таки письменной форме должно выражаться согласие работника на натуральную оплату труда. 6. Директор заверил, что всё будет честно, и он издаст приказ со всеми цифрами… Если во внутренних документах организации (их еще называют локальными актами) ничего нет про смешанную оплату труда, то такой приказ/распоряжение обязателен. В нем должен быть приведен перечень товаров (продукции), которую вам выдадут в качестве натуральной оплаты, указано их количество (вес), названо соотношение зарплаты в деньгах и натуре. После издания приказа, с которым вас должны ознакомить под роспись, вносятся изменения и в локальные акты предприятия. 7. А если в приказе ничего подобного не будет? Таких размытых формулировок, как «предлагаем вам получить часть заработной платы натурой», в приказе быть не должно. Не подписывайте приказ, если в нем нет цифр. А тем более, если вас заверяют, что расчеты еще не готовы, поэтому другие бумаги с деталями вас позовут подписать потом. Например, положения об оплате труда и смешанной форме оплаты. Кроме того, не подписывайте заявление на имя директора, в котором вы просто соглашаетесь получать часть заработанных денег натурой. В этом документе тоже должна быть конкретика. 8. Как определяется цена продукции или товаров, которые мне дадут в счет зарплаты? Самое главное, что вы должны знать — стоимость этой продукции не может превышать уровень цен, которые сложились на эти товары в вашем городе (районе) в период, когда вам начисляется зарплата. Конвенция № 95 требует, чтобы такие товары выдавались по справедливой и разумной цене.

Кроме того, ТК отмечает, что натуральная оплата должна быть подходящей для личного потребления и выгодной для работника и его семьи. Неудивительно, что многие работники агрокомбинатов охотно «выбирают» часть зарплаты едой. Питаются в заводских столовых, получают продукты по более дешевой цене, чем в магазинах, — это все включается в натуроплату. 9. В расчетном листке должно быть отражено, что и сколько мне положено на сумму зарплаты? Наниматель обязан выдавать своим работникам расчетный листок по зарплате каждый месяц. Статья 80 ТК определяет, что в этом листке приводятся все составные части зарплаты и размеры удержаний из нее, называется общая сумма к выплате. Расчетник также должен показывать, сколько составляют денежная и натуральная доли в этой общей сумме. 10. Есть ли продукция, которую выдавать натурой в Беларуси запрещено? Да, есть. Еще в 2000 году правительство утвердило перечень товаров , которые наниматель не может использовать при смешанной оплате труда. Это нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, лекарства (включая дезинфекторы), алкоголь и сигареты, непищевой спирт с объемной долей этилового спирта от 7%, драгоценные металлы/камни в любом виде и состоянии, взрывчатые, отравляющие и наркотические вещества. 11. Что будет, если я откажусь от зарплаты натурой? Вы можете не согласиться на перевод и отказаться подписывать документы, в том числе допсоглашение к договору. Но вы должны написать заявление об этом, то есть уведомить нанимателя. Расторгать трудовой договор с вами в этом случае запрещено. Как и раньше, получать зарплату вы будете только деньгами.