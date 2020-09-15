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В белорусском сервисе сравнения цен появился раздел со службами доставки

15.09.2020 13:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сервис сравнивает цены на товары трех служб доставки – «Хит! Доставка», «Green доставка» и «Остров чистоты», а вскоре к ним присоединится «OZ.бай». База данных включает 44 000 позиций – это на четверть больше, чем по продуктовым магазинам. Новые товары и цены появляются ежедневно.

Цены актуальны для всех городов Беларуси. Но есть нюанс: они должны входить в географию доставки той или иной сети.

 
 
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У белорусского сервиса InfoPrice появился раздел, в котором можно сравнить цены на товары в службах доставки. Об этом Myfin.by рассказали разработчики сервиса. Если...
 
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