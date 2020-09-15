В белорусском сервисе сравнения цен появился раздел со службами доставки

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сервис сравнивает цены на товары трех служб доставки – «Хит! Доставка», «Green доставка» и «Остров чистоты», а вскоре к ним присоединится «OZ.бай». База данных включает 44 000 позиций – это на четверть больше, чем по продуктовым магазинам. Новые товары и цены появляются ежедневно.



Цены актуальны для всех городов Беларуси. Но есть нюанс: они должны входить в географию доставки той или иной сети.